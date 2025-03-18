Только 20,6% клиентов ответят на вызов с незнакомого номера – исследование T2

Фото: пресс-служба Т2

T2 изучила реакцию своих абонентов на вызовы с незнакомых номеров и сообщения в мессенджерах от пользователей, которые представляются коллегами. Мнение клиентов оператор узнал благодаря опросу в мобильном приложении T2.

Результаты показали, что только 20,6% готовы ответить на звонок с незнакомого номера – это примерно каждый пятый клиент. 36,4% отвечают на такие вызовы от случая к случаю, а 43% не берут трубку вовсе. Почти половина абонентов пытаются выяснить историю конкретного номера в интернете. 40% признались, что пользуются сервисами определителей номеров.

Если звонит мошенник, 66% кладут трубку сразу, 28% пытаются разыграть собеседника, а 5,5% – ругают его. Т2 рекомендует незамедлительно прерывать звонок, блокируя впоследствии номер. А если собеседник представляется близким или другом, следует перезвонить названному человеку самостоятельно.

Модели поведения преступников позволят вычислить этот номер и, например, перевести последующие попытки вызовов на бота. Так, голосовой бот T2 в 2024 году успешно отвлекал мошенников от их преступной деятельности в течение более чем 300 тысяч часов.

Ранее директор казанского филиала T2 Константин Гагаринов отметил, что безопасность клиентов во всех каналах коммуникаций является одной из приоритетных задач компании. T2 постоянно обновляет комплекс мер, направленных на противодействие мошенничеству, обеспечивая защиту абонентов от неправомерных действий и минимизируя риски на клиентском пути пользователей мобильной связи.

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