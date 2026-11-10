Только 10% казанцев планируют совершать покупки в «черную пятницу»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Только 10% жителей Казани собираются совершать покупки во время распродажи «черная пятница». Еще 71% не планируют участвовать в акции, а 19% пока не определились. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, имеющиеся в распоряжении «Татар-информа».

При этом 65% опрошенных считают ноябрьскую распродажу скорее обманом покупателей. В честное снижение первоначальных цен верят только 12% респондентов.

Чаще других скидкам доверяют женщины – 14% против 10% среди мужчин. Среди горожан младше 35 лет в реальное снижение цен верят 15%, в возрасте от 35 до 45 лет – 11%, старше 45 лет – 10%.

Наиболее скептически к распродаже относятся казанцы с доходом от 150 тыс. рублей. Среди них 80% считают акцию обманом, а только 4% верят в честные скидки.

Среди тех, кто планирует покупки, наиболее востребована одежда – ее выбрали 24% участников опроса. Бытовую технику и электронику собираются приобрести 15%, обувь – 14%, смартфоны и гаджеты – 8%. Косметику и товары для детей назвали по 6% респондентов.

Опрос проводился с 16 по 30 октября 2026 года среди экономически активных жителей Казани.