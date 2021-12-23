Слепота, почечная недостаточность: токсиколог назвала последствия отравления суррогатом

Отравление суррогатным алкоголем крайне опасно для здоровья и жизни человека. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сказала главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.

Видов суррогатного алкоголя много. Чаще всего люди отравляются метиловым и изопропиловым спиртом, этиленгликолем. Их проиводители используют из-за дешевизны продукта.

«Метиловый спирт вызывает летальный синтез в организме, окисляя организм до критических цифр, вызывает и слепоту, она, к сожалению, стойка, ее нельзя вылечить, если вовремя не оказана медицинская помощь», – отметила врач.

Также метанол вызывает острую почечную недостаточность, которая переходит в хроническую стадию. Самым страшным последствием является смерть.

При отравлении этиленгликолем тоже грозит слепота, но она преходящая — при своевременной помощи офтальмолога зрение удастся вернуть.

Алия Насибуллина подчеркнула, что обращаться за медицинской помощью лучше в первые шесть часов с момента употребления алкоголя. Насторожить должно появление тошноты, рвоты, боли в животе, одышка, покраснение лица. Это признаки отравления суррогатом.

«Слепота возникает не сразу. Самое страшное – это когда сроки заторможенные у человека, и он не приходит к нам вовремя, не вызывает скорую медицинскую помощь. Думает, что полегче станет, скорее всего, просто, перепили вчера. На самом деле, ситуация с умершей девочкой такой и была, она сутки не обращалась за медицинской помощью, поэтому мы не смогли ее спасти», – добавила главный токсиколог республики.

Напомним, что в казанской больнице скончалась одна из студенток, которая во время вечеринки вместе с друзьями отравилась метанолом. В седьмую больницу Казани с отравлением метанолом поступило 13 студентов, молодые люди отмечали день рождения одного из приятелей.