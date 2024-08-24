Токсиколог о «тихой охоте»: собранные по ошибке грибы могут разрушить печень и даже убить

Благоприятное сочетание теплой погоды и обильных дождей создало идеальные условия для роста грибов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Какие грибы самые опасные?

Нынешний год в Татарстане выдался щедрым на грибы. Благоприятное сочетание теплой погоды и обильных дождей создало идеальные условия для их роста. Однако медики бьют тревогу: неосторожность при сборе грибов может обернуться тяжелым отравлением и больничной койкой.

Татарстанские леса – настоящая сокровищница грибного разнообразия. Здесь произрастает более тысячи видов грибов, и их число продолжает расти. Но среди этого изобилия скрываются коварные обитатели, способные нанести серьезный вред здоровью.

Самую большую опасность представляют бледная поганка и галерина. И если бледную поганку, с ее тонкой ножкой и характерной юбочкой, грибник распознает легко, то галерина – настоящий мастер маскировки, который нередко путают со съедобными опятами. Галерины растут дружными семейками на пнях, легко вводя в заблуждение даже бывалых любителей «тихой охоты». И галерина, и бледная поганка содержат идентичные, крайне опасные токсины.

Галерина – настоящий мастер маскировки, который нередко путают со съедобными опятами Фото: Lebrac, ru.wikipedia.org, по лицензии CC BY-SA 3.0

«Эти грибы таят в себе два чрезвычайно стойких токсина, не поддающихся воздействию высоких температур. Ни жарка, ни варка, ни консервация, ни сушка, ни даже замораживание не способны их обезвредить. Токсины сохраняют свою губительную силу даже после разморозки. Достаточно крошечного кусочка такого гриба, попавшего в пищу, чтобы вызвать тяжелейшее отравление, которое может закончиться трагически», – рассказала главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина.

Даже нож, которым случайно срезали ядовитый гриб, может стать источником отравления.

«К нам поступили мать с дочерью. Мать, несмотря на свой богатый опыт грибника, не уследила за дочкой. Та срезала бледные поганки, мяла их в руках, а затем теми же руками и ножом собирала съедобные грибы. Следы токсинов на руках и ноже привели к серьезному отравлению, и обе оказались в токсикологическом отделении», – вспоминает Алия Насибуллина.

Главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина: «Самое страшное для нас, токсикологов, когда пациент не может сказать, какие именно грибы он ел» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зачем собирать свинушки, когда есть белые?

Не менее опасны и грибы, которые многие ошибочно считают съедобными. Среди них – свинушка и дождевик.

«Эти грибы – настоящие губки, впитывающие все вредные вещества из окружающей среды. Если они растут вблизи дорог или промышленных зон, то становятся настоящими хранилищами токсинов. Мы настоятельно рекомендуем отказаться от их употребления», – предупреждает Насибуллина.

К счастью, в этом году леса Татарстана богаты благородными грибами.

«Зачем рисковать со свинушками и дождевиками, когда вокруг изобилие белых грибов, подберезовиков и подосиновиков? Эти грибы не только вкусны, но и безопасны – их трудно спутать с ядовитыми двойниками. Конечно, маслята и лисички требуют более тщательной обработки, но при правильном подходе они также станут отличным дополнением к вашему столу», – рассказала токсиколог.

Особую осторожность Алия Насибуллина советует проявлять с сыроежками.

«Был случай, когда двое грибников попали в больницу, приняв бледные поганки за зеленые сыроежки. Такая ошибка может стоить жизни», – предостерегла она.

Золотое правило каждого грибника должно звучать так: «Если сомневаешься – не бери». Лучше вернуться домой с полупустой корзинкой, чем рисковать здоровьем из-за неизвестного гриба.

Неосторожность при сборе грибов может обернуться тяжелым отравлением и больничной койкой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Признаки отравления грибами

Как распознать грибное отравление? Алия Насибуллина перечисляет основные симптомы, которые обычно проявляются через 4 — 6 часов после употребления грибов, а иногда и раньше:

Неукротимая рвота. «Часто пациенты приезжают к нам с пакетиками в руках – настолько сильна и непрерывна рвота», – отмечает токсиколог. Изнурительная диарея. Отсутствие повышения температуры – характерный признак именно грибного отравления.

«Если после грибной трапезы вы заметили у себя эти симптомы, не медлите ни минуты – немедленно обращайтесь за медицинской помощью», – настаивает Насибуллина.

В Казани специализированное отделение токсикологии находится в седьмой городской больнице. Но Алия Насибуллина подчеркивает, что под ее кураторством находятся все центральные районные больницы республики.

«Как только поступает пациент с подозрением на грибное отравление, мне сразу же сообщают. Мы совместно разрабатываем план лечения, а в случае необходимости организуем перевод больного в Казань», – пояснила она.

С начала августа за медицинской помощью обратились 23 жителя Татарстана с подозрением на грибное отравление Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На вторые сутки больному может стать легче, в это время клетки печени начинают отмирать»

Особое коварство грибного отравления заключается в так называемом «периоде мнимого благополучия».

«На вторые сутки больному может стать легче, и он решит, что опасность миновала. Но это самый обманчивый и опасный момент. В это время происходит необратимое: клетки печени начинают отмирать. Этот процесс может привести к полному отказу печени. К третьим суткам состояние пациента резко ухудшается», – объяснила медик.

С начала августа за медицинской помощью обратились 23 жителя Татарстана с подозрением на грибное отравление. Девять из них были госпитализированы, у остальных диагноз не подтвердился. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда за аналогичный период были зарегистрированы всего десять обращений.

Из стационара седьмой городской больницы Казани уже выписаны семь пациентов. Еще двое продолжают лечение, но врачи оптимистично оценивают их состояние.

«Последний смертельный случай от грибного отравления в Татарстане был зафиксирован в 2017 году. Тогда пациенты обратились за помощью слишком поздно – только на третьи сутки после отравления. В остальных случаях нам удавалось спасти людей, хотя отравления грибами всегда протекают очень тяжело», – вспомнила Алия Насибуллина.

«Самое страшное для нас, токсикологов, – когда пациент не может сказать, какие именно грибы он ел. Поэтому я настоятельно рекомендую не покупать грибы с рук и не брать домашние заготовки у знакомых. Разные токсины требуют разного подхода к лечению, и нам крайне важно знать, с чем именно мы имеем дело», – рассказала токсиколог.

Грибная охота может быть увлекательным и приятным занятием, но только при условии соблюдения всех мер предосторожности Фото: © «Татар-информ»

Можно ли беременным и детям грибы

Алия Насибуллина также напомнила, что грибы – не самый полезный продукт для нашего пищеварения. По ее словам, детям до 14 лет грибы противопоказаны категорически. Беременным женщинам также лучше от них отказаться. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как язва или гастрит, тоже стоит обходить грибные блюда стороной.

«Грибы – уникальные организмы. Они образуют отдельное царство живой природы, не относясь ни к растениям, ни к животным. У них своя особая экосистема. Наш пищеварительный тракт плохо приспособлен для их переваривания. Грибы – очень тяжелая пища, которая надолго задерживается в желудке. Для нашего кишечника употребление грибов сродни поеданию большого количества насекомых», – объяснила токсиколог.

В заключение Алия Насибуллина еще раз подчеркнула, что грибная охота может быть увлекательным и приятным занятием, но только при условии соблюдения всех мер предосторожности!

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»