Токранов об игре «Ак Барса» в большинстве: «Давит, что не получается»

Защитник «Ак Барса» Василий Токранов прокомментировал поражение казанского клуба от минского «Динамо» (2:3ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Это хорошая, скоростная команда. Игроки быстро бегут в контратаку. В этом матче они поймали нас на этом, когда мы пропустили в большинстве. Пока не получается забить у нас в игре пять на четыре», - приводит слова Токранова Metaratings.ru.

Также хоккеист поделился мнением о причинах плохой реализации большинства казанской командой в нынешнем сезоне. По его словам, игроки испытывают некоторое давление из-за этой ситуации.

«Давит то, что не получается. Стараешься, вроде, сделать все правильно и быстро, стараешься, но не получается. А вот почему так происходит, сложно ответить. Будем работать, тренироваться, наигрывать связи, улучшать игру. В контрольных матчах получалось, а в регулярке… Не знаю даже, что сказать, не идет и все», - сказал Токранов.

Напомним, «Ак Барс» проиграл минскому «Динамо» в овертайме со счетом 2:3. После четырех сыгранных матчей в сезоне казанцы одержали 2 победы и набрали 5 очков.

Команда Олега Знарка испытывает сложности с реализацией большинства. В четырех матчах сезона «Ак Барс» имел 13 попыток, из которых не реализовал ни одной. Казанцы единственные в КХЛ, кто не забивал в большинстве в текущем чемпионате.