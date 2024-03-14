Токарь-универсал о своей работе на «Нижнекамскнефтехиме»: Профессия всегда востребована

Добрый мамин совет

После окончания одиннадцатого класса Валерий решил получить рабочую профессию в нефтехимическом колледже, сейчас это колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.

– Изначально я хотел подать документы на сварщика. Учиться по специальности токарь-универсал мне посоветовала мама. Она рассказала мне, что эта профессия всегда востребована. Этот довод показался мне весомым. К тому же тогда можно было заключить договор с колледжем и ремонтно-механическим заводом и получать стипендию. По условиям договора после завершения учебы я 3 года отработал токарем на РМЗ. На первых порах моим наставником был Николай Иванович Кириченко. Он многому меня научил. Я ему очень благодарен, – вспоминает Валерий.

Валерий выполнил условия контракта и отправился на срочную службу. После демобилизации сложностей с трудоустройством не возникло, токарь-универсал вернулся на уже знакомый завод.

Безопасность – в фокусе

Молодой специалист постоянно стремился к новым знаниям, за время работы получил корочки строгальщика, стропальщика, оператора станка с ЧПУ. Больше всего Валерию приглянулась работа за токарно-винторезным станком 16К20. Привлекли ли его строгие спирали дюймовой резьбы на трубах и фитингах, ГОСТы метрической или сама возможность доводить до ума ювелирной точности детали, он и сам не знает, но станком своим дорожит. В прошлом году токарь прошел онлайн-обучение в Югорском учебном центре и получил шестой разряд.

– Станок вроде небольшой, но очень востребованный. Работы много. Мне это даже нравится. Привыкаешь к ритму: подготовил рабочее место, уточнил характеристики детали по чертежу, нарезал, проверил, рабочее место убрал. А потом новая деталь, которая требует столько же внимательности и осторожности. За станком не зазеваешься, это источник повышенной опасности, – говорит токарь.

На ремонтно-механическом заводе безопасность технологического процесса всегда была в приоритете. С приходом СИБУРа, рассказывает токарь, внимания охране труда и безопасности стали уделять еще больше. Каждый день на участке проводят стоп-часы. Сотрудники делятся друг с другом информацией о случаях на производстве, собственным опытом, предупреждают об опасностях.

Слагаемые счастья

Не одной работой живет наш токарь, он занимается спортом, жена и сын поддерживают и разделяют его увлечение.

– За эти 10 лет я попробовал свои силы в футболе, баскетболе, хоккее, волейболе, спортивных эстафетах, кроссе, плавании. Не обошел вниманием настольный теннис, дартс и шахматы. И сейчас иногда участвую в корпоративных соревнованиях. Жаль, времени не всегда хватает на все запланированное. После работы по понедельникам, средам и пятницам вожу сына на тренировки. Потом с друзьями можем мячик погонять, чтобы оставаться в форме, – рассказывает Валерий.

Модернизация не за горами

В начале этого года на РМЗ нижнекамского предприятия СИБУРа открылась новая инструментальная мастерская – первая ласточка масштабной модернизации ремонтного производства. К концу 2024-го будет завершен первый из пяти пролетов здания РМЗ, заработают первые 56 современных станков на участке по ремонту запорно-регулирующей арматуры. Котельно-механический участок, где работает Валерий, тоже ждет модернизация, но не в этом году.

– Пока могу только по-доброму завидовать коллегам из цехов, уже оснащенных новым инструментарием и оборудованием. Проект модернизации нашего завода предполагает улучшение условий труда. У нас будут не только новые станки с числовым программным управлением, но и новые раздевалки и душевые. Уже сейчас мы питаемся правильно, добираемся до работы и дома на экоавтобусе, а потом – после модернизации – будет ещё лучше. Модернизация РМЗ – это звучит классно, – уверен Валерий Тетерин.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»