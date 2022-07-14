Токаев хочет переманить бизнес из РФ в Казахстан – Кремль эти планы счел нормальными

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать условия для привлечения компаний, уходящих с российского рынка. По его словам, из РФ ушли 1400 крупных иностранных компаний, что открывает «хорошие возможности» для Казахстана.

«Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», – приводит слова Токаева агентство «Казинформ».

Кремль не увидел рисков в этом предложении Токаева. «Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу», – цитирует ТАСС пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

При этом Песков признал, что многие зарубежные предприниматели принимают решение покинуть РФ под давлением. «Это, к сожалению, реальность, в которой мы живем и работаем», – сказал он.