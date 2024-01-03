Токаев: Выборы в России будут иметь большое международное значение

Предстоящие выборы в России будут иметь большое международное значение и представлять особый интерес для Казахстана. Об этом в беседе с Egemen Qazaqstan заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил высокий уровень отношений между Москвой и Астаной, а также исключительную роль первой в мировой политике и Совбезе ООН.

«Президент России Владимир Путин — это лидер, который своими словами и действиями, по сути, формирует глобальную повестку дня, — заявил Токаев. — С мнением России во всем мире считаются, без участия этого государства ни одна мировая проблема не решается, и это факт. Поэтому президентские выборы в такой стране, как Россия, будут иметь большое международное значение и привлекут внимание большинства стран мира».

Казахстанский лидер напомнил, что Россия является стратегическим союзником и партнером для его страны. Сотрудничество между странами развивается почти во всех сферах и на различных многосторонних площадках.

Также важным событием для связей двух государств стал официальный визит Владимира Путина в Казахстан в 2023 году. «Россия является одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана, — напомнил он. — Товарооборот между двумя странами за 10 месяцев 2023 года составил 21,4 млрд долларов».

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 2024 год станет знаковым для многих государств. Кроме России, выборы состоятся в США, Великобритании, Индии, Азербайджане и других странах. Помимо этого, ожидается избирательная кампания и в Европарламент.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации назначил выборы Президента РФ на 17 марта 2024 года. Длительность голосования – три дня (15, 16 и 17 марта).