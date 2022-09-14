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Политика
14 сентября 2022  13:58

Токаев в беседе с муфтием РТ и председателем ДУМ РФ заявил о важности диалога религий

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Духовного управления мусульман России шейхом Равилем хазратом Гайнутдином и председателем Духовного управления мусульман Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным.

Встреча прошла на полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, открывшегося сегодня в столице страны Нур-Султане. Токаев поблагодарил представителей российских мусульман «за активное содействие в продвижении высоких целей и задач съезда», сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Президент Казахстана «с теплотой» вспомнил о своей поездке в Татарстан в феврале текущего года. Он также поздравил собеседников с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией. По его мнению, это событие имеет большое значение для мусульманской уммы Татарстана и всего многоконфессионального народа России.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев констатировал, что VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходит в непростое время. В связи с этим он напомнил о важности «укрепления межконфессионального диалога для консолидации международного сообщества».

Равиль Гайнутдин и Камиль Самигуллин в свою очередь выразили признательность Президенту Казахстана за возможность встретиться с ним и высоко оценили уровень организации мероприятия.

#Касым-Жомарт Токаев #Равиль Гайнутдин #камиль хазрат самигуллин
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