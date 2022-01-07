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Политика
7 января 2022  12:41

Токаев: Все выражавшиеся в мирной форме требования граждан Казахстан были услышаны

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Все требования граждан Казахстана, которые были выражены в мирных формах, были услышаны. Об этом в своем обращении к жителям республики заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. 

«Благодарю жителей регионов, которые обеспечили мирный порядок протеста. Все требования, выражавшиеся в мирной форме, были услышаны», — приводит слова главы государства РИА Новости.

Токаев отметил, что по итогам диалога с мирными протестующими стороны нашли компромисс, были выработаны решения по острым социально-экономическим проблемам. Президент Казахстана пояснил, что в регионах, где сохранится стабильная ситуация, власти будут поэтапно снимать режим чрезвычайного положения.

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