Токаев в Нур-Султане почтил память погибших во время массовых беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших во время массовых беспорядков в январе. Мероприятие прошло в мечети Хазрет Султан в Нур-Султане, передает ТАСС.

После поминальной молитвы глава государства выступил с речью, в которой отметил, что на долю казахстанского народа в этом году выпали тяжелые испытания.

«Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск», — подчеркнул Президент.

Он сказал, что «смута унесла жизни многих граждан» — это является настоящей трагедией.

«По моему поручению соответствующие органы тщательно расследуют каждый такой случай. Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека», — заявил Токаев.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

«Государство не оставит вас наедине с бедой. Я поручил оказать материальную помощь семьям, которые понесли невосполнимые потери», — сказал казахстанский лидер.