news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
20 января 2022  12:58

Токаев: В Казахстане высоко ценят вклад Шаймиева в укрепление дружбы между народами

news_top_970_100

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева с 85-летним юбилеем.

«Эту юбилейную дату Вы заслуженно встречаете в статусе признанного лидера своего народа, внесшего исторический вклад в становление Республики Татарстан в качестве одного из успешных и динамичных субъектов Российской Федерации», — сказал глава государства. 

Он отметил, что в Казахстане высоко ценят личный вклад Шаймиева в укрепление многовековых уз дружбы и взаимного уважения между близкими народами, а также стратегического партнерства и союзничества с Россией. 

«Убежден, Ваш непререкаемый авторитет, мудрость и богатый опыт будут и впредь служить во благо процветания и прогресса республики», — передает пресс-служба Президента РТ.

#Шаймиеву-85 #Минтимер Шаймиев
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное