Токаев: В Казахстане высоко ценят вклад Шаймиева в укрепление дружбы между народами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева с 85-летним юбилеем.

«Эту юбилейную дату Вы заслуженно встречаете в статусе признанного лидера своего народа, внесшего исторический вклад в становление Республики Татарстан в качестве одного из успешных и динамичных субъектов Российской Федерации», — сказал глава государства.

Он отметил, что в Казахстане высоко ценят личный вклад Шаймиева в укрепление многовековых уз дружбы и взаимного уважения между близкими народами, а также стратегического партнерства и союзничества с Россией.

«Убежден, Ваш непререкаемый авторитет, мудрость и богатый опыт будут и впредь служить во благо процветания и прогресса республики», — передает пресс-служба Президента РТ.