Токаев: Смена Правительства не повлияет на работу татарстанских проектов в Казахстане

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, в том числе проекты КАМАЗа и Татнефти, реализуемые на территории республики. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Президент Татарстана поблагодарил его за возможность встретиться, — рассказала она. — Рустам Минниханов рассказал главе государства о ходе реализации ряда инвестиционных проектов и планах по наращиванию взаимодействия с казахстанскими партнерами».

Приветствуя руководителя Татарстана, Токаев напомнил, что РТ — лидер среди субъектов России по уровню экономического, промышленного и технологического сотрудничества с Казахстаном. Он отметил, что смена Правительства в республике не повлияет на поддержку татарстанских проектов.

Также Токаев и Минниханов заслушали доклады гендиректора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова и гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина. Они сообщили о проектах, реализуемых в Казахстане, а также оценили перспективы сотрудничества в своих областях.