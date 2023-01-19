Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана и назначил досрочные выборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение распустить мажилис (нижнюю палату) парламента республики. Он также назначил внеочередные выборы новых депутатов на 19 марта, сообщила пресс-служба главы государства.

Полномочия маслихатов (местных представительных органов) на всех уровнях также были прекращены. Отмечается, что соответствующие указы были подписаны Токаевым после консультаций со спикерами обеих палат законодательного органа власти и Премьер-министром республики.

14 января этого года в Казахстане уже прошли выборы в сенат. Внеочередные процедуры проводятся в рамках реформы избирательной системы. Организацией избирательной кампании в нижнюю палату парламента займется Центризбирком.