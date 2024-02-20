Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Токаев прибудет в Казань на церемонию открытия «Игр будущего»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале его пресс-службы.
В сообщении говорится, что казахстанский лидер будет присутствовать на церемонии открытия мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего" в Казани», – отмечается в тексте.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»