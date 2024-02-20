news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_top_970_100
Политика 20 февраля 2024 16:39

Токаев прибудет в Казань на церемонию открытия «Игр будущего»

Скопировать ссылку
Токаев прибудет в Казань на церемонию открытия «Игр будущего»
Фото: rais.tatarstan.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале его пресс-службы.

В сообщении говорится, что казахстанский лидер будет присутствовать на церемонии открытия мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего" в Казани», – отмечается в тексте.

#игры будущего #Касым-Жомарт Токаев
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2