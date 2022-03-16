Токаев предложил создать три новых области в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать три новых региона — Абайскую, Улытаускую и Жетисускую области. Об этом он рассказал в послании к жителям республики, сообщает ТАСС.

«В Семипалатинском регионе предлагаю создать Абайскую область. Город Семей станет центром новой области. Жители региона давно поднимали этот вопрос», — перечислил глава государства.

Улытауская область может быть образована на территории бывшей Жезказганской области, упраздненной в 1997 году и ныне входящей в состав Карагандинской области. «Город Жезказган вновь станет областным центром. Создание в этом регионе самостоятельной области — это важное решение не только с экономической, но и духовной точки зрения», — подчеркнул Токаев.

Также он заявил о необходимости разделения Алматинской области — с выделением Жетысуской. При этом центром новой Алматинской области станет Капшагай, а центром Жетысуской — Талдыкорган.

Сейчас в Казахстане имеется 17 регионов, в частности три города республиканского значения.