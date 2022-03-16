Токаев предложил перейти к президентской форме правления в Казахстане

В Казахстане необходимо изменить форму правления, в том числе усилив роль парламента. В то же время стоит ввести запреты на членство Президента в какой-либо партии и высокие посты во власти и крупных компаниях для его родственников. Об этом в послании к жителям Казахстана на заседании парламента сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь прежде всего идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны», — полагает глава государства.

По его мнению, запрет на членство Президента в какой-либо партии, пока он исполняет свои полномочия, поможет обеспечить равные условия для развития всех политических партий.

«Генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека также должна быть предоставлена возможность обращения в Конституционный суд. Надеюсь, что эти инициативы станут важным шагом на пути построения справедливого и правового государства», — добавил Токаев.

В заключение он отметил, что Президент должен стать гарантом равенства для всех граждан республики, поэтому его родственники не должны занимать посты во власти либо госкомпаниях.