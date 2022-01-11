Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на должность Премьер-министра Казахстана

На заседании Мажилиса Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть бывшего первого вице-премьера страны Алихана Смаилова как кандидата на должность Председателя Правительства. Об этом сообщает «Хабар-24».

Напомним, что после отставки Правительства, с 5 января, Смаилов исполняет обязанности Премьер-министра Казахстана.

Планируется, что на заседании Мажилиса, в котором Токаев участвует в режиме ВКС, Президент выступит с большой речью, посвященной ситуации в стране.