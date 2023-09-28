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Токаев пообещал Шольцу соблюдать антироссийские санкции
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал канцлеру Германии Олафу Шольцу, что санкции, направленные против РФ, будут соблюдаться и впредь.
«Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму», — приводит слова казахстанского лидера агентство Sputnik.
По словам Токаева, несмотря на самую протяженную в мире границу между двух стран (РФ и Казахстан) каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у него нет.
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