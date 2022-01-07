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Ру Тат
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Политика
7 января 2022  13:59

Токаев поблагодарил руководителей стран ОДКБ за поддержку во время протестов в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил руководителей стран — членов ОДКБ за поддержку республики. Об этом глава РК сказал в своем обращении к гражданам Казахстана, транслировавшемся по телеканалу «Хабар-24». 

«Хотел бы высказать искреннюю благодарность Премьер-министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также президентам Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана», — приводит РИА Новости слова Токаева.

Президент Казахстана отметил, что председатель КНР, узбекистанский и турецкий коллеги, а также руководители ООН и других международных организаций выразили слова поддержки. 

Кроме того, Токаев поблагодарил Президента России Владимира Путина за оперативную реакцию на его обращение по миротворческой миссии.

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