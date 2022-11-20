Токаев побеждает на выборах Президента Казахстана по результатам экзит-поллов

На выборах Президента Казахстана побеждает действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом свидетельствуют результаты проведенных экзит-поллов, сообщает ТАСС.

По данным института общественной политики партии «Aманат», которые были приведены на онлайн-марафоне, организованном государственным телеканалом «Казахстан», Токаев набрал 85,52% голосов избирателей.

Из его конкурентов Жигули Дайрабаев заручился поддержкой 2,67% казахстанцев, Мейрам Кажыкен — 2,43%, Каракат Абден — 2,61%, Салтанат Турсынбекова — 1,44%, а Нурлан Ауесбаев — 1,93%. Графу «Против всех» выбрали 3,40% избирателей.

Согласно экзит-поллу института комплексных социальных исследований «Социс-А», за действующего главу государства проголосовали 82,02% жителей Казахстана.

По этой версии, Жигули Дайрабаев набрал 3,68% голосов, Мейрам Кажыкен — 2,62%, Каракат Абден — 2,84%, Салтанат Турсынбекова — 2,24%, тогда Нурлан Ауесбаев — 2,38%. «Против всех» проголосовали 4,22% избирателей.

К 22.00 по местному времени (19.00 по Москве) явка на выборах составила 69,43%. К этому времени закрылись участки во всех 20 областях страны. Первым Касым-Жомарта Токаева с победой поздравил его предшественник — первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Всего в день внеочередных выборов главы Казахстана были открыты более 10 тыс. участков, из которых 68 — в 53 других государствах. В списки для голосования оказались включены свыше 11,9 млн казахстанцев при населении страны, превышающем 19,6 млн человек.

Новый Президент Казахстана будет возглавлять государство в течение семи лет, но сможет занимать этот пост только одну каденцию, как и его преемники.