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Политика 27 августа 2024 12:03

Токаев обсудил с Путиным предстоящий визит Президента РФ в Астану

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили предстоящий визит Путина в Астану и сотрудничество сторон, говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

По результатам телефонных переговоров президенты договорились полностью реализовать ранее достигнутые договоренности в торгово-экономической и энергетической сферах и качественно подготовится к предстоящему визиту Путина.

Также Токаев выразил признательность Путину за приглашение на саммит БРИКС в Казани.

#Касым-Жомарт Токаев #Владимир Путин #переговоры #астана #визит
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