Токаев обсудил с Путиным предстоящий визит Президента РФ в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили предстоящий визит Путина в Астану и сотрудничество сторон, говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

По результатам телефонных переговоров президенты договорились полностью реализовать ранее достигнутые договоренности в торгово-экономической и энергетической сферах и качественно подготовится к предстоящему визиту Путина.

Также Токаев выразил признательность Путину за приглашение на саммит БРИКС в Казани.