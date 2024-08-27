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Токаев обсудил с Путиным предстоящий визит Президента РФ в Астану
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили предстоящий визит Путина в Астану и сотрудничество сторон, говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.
По результатам телефонных переговоров президенты договорились полностью реализовать ранее достигнутые договоренности в торгово-экономической и энергетической сферах и качественно подготовится к предстоящему визиту Путина.
Также Токаев выразил признательность Путину за приглашение на саммит БРИКС в Казани.
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