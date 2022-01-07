Токаев: Конституционный порядок восстановлен во всех регионах Казахстана

Конституционный порядок восстановлен во всех регионах Казахстана — местные власти держат ситуацию под контролем. Об этом сказал Президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании контртеррористического штаба.

«Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны», — сказал Токаев.

Он пояснил, что террористы продолжают использовать оружие и наносить ущерб имуществу граждан.

«Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», — сказал глава государства.

Он также отдал ряд распоряжений по дальнейшей стабилизации ситуации в стране. Также на заседании представили доклады и. о. министров внутренних дел и обороны, председатель Комитета нацбезопасности. Они сообщили о том, что в республику начали прибывать подразделения миротворцев, направленных странами — членами ОДКБ для оказания содействия в наведении порядка.

«Этот контингент прибыл на ограниченный период времени для реализации в основном функций прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов», — отметили в пресс-службе Президента РК.