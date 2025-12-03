«Тогда понял, что уже не вернусь прежним»: ветеран СВО из Альметьевска начал новую жизнь

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Уроженец Альметьевска Глеб Меркулов подписал контракт задолго до СВО и вместе с семьей уехал служить. В 2022 году, следуя приказу, отправился защищать Родину. Уже через месяц получил тяжелое ранение, которое разделило жизнь на «до» и «после».

«Приказ есть приказ, если рассуждать юридически. Но даже если бы его не было, и мои ребята, и командиры все равно бы изъявили принимать участие. Многие, с кем мы начинали, были свидетелями Евромайдана, событий Русской весны», – говорит он.

Глеб Меркулов служил в составе 810-й бригады морской пехоты. Их задача – один из первых и самых опасных этапов любой операции: очистить территорию для дальнейшего продвижения подразделений.

«Высадились между Бердянском и Мелитополем. Подготавливали территорию, на которую будут высаживаться остальные вооруженные силы. С задачей справились, плацдарм подготовили. А дальше наша задача была – освобождение города Мариуполь», – вспоминает он.

Но на так называемой «красной линии» он пробыл недолго. Уже в первый месяц получил тяжелые ранения, которые изменили всю дальнейшую жизнь.

«Был минометный обстрел в лесополосе. Чудом оказался рядом с массивным деревом – его разорвало, а у меня только перепонка лопнула. Значения не придал: кровь вытер, живой – пошли дальше. А уже при действиях в Мариуполе я потерял глаз, мне его выбило. Потом ранило ногу, потерял мобильность и меня эвакуировали», – рассказывает он.

После реабилитации Меркулов не ушел со службы – стал инструктором, обучал мобилизованных и контрактников. За свои заслуги награжден государственными и ведомственными медалями. Среди них – медаль “За отвагу”, государственная награда ДНР за освобождение Мариуполя, участник специальной операции в Сирии, медаль “За возвращение Крыма”, две медали за участие в параде.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

В июле 2024 года его уволили по состоянию здоровья. Все это время рядом была семья – жена и маленькая дочь.

«Она – истинный хранитель очага. Всегда чисто, убрано, все готово. На службе всегда думал: быстрее бы домой. Вот идешь до дома и думаешь: что бы ни происходило, придешь – и все обнулится», – говорит Глеб.

Сегодня он заново выстраивает мирную жизнь. Учится по программе «Батырлар» в исполкоме Альметьевска, помогает, где может, и учится радоваться простым вещам.

«Насладиться могу времяпрепровождением с семьей. Наконец его хватает. Мира хочется – быстрее для всех, чтобы страдания закончились, чтобы люди перестали погибать. А что касается меня – когда программа «Батырлар» закончится, будет назначение. Куда бы ни назначили – главное быть полезным. Буду стараться помогать всем, чем могу», – говорит ветеран.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко