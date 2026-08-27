Тодоренко и Топалов презентовали дуэтную песню на «Новой волне» в Казани

Супруги Регина Тодоренко и Влад Топалов на закрытии «Новой волны» в Казани презентовали песню «1100 по Фаренгейту».

«Это премьера нашей песни, которую написали Дарья Кузнецова и Михаил Гуцериев. И нам посчастливилось презентовать ее на большой сцене «Новой волны», – рассказала телеведущая и актриса.

По словам Тодоренко, для нее это событие – очень важное и волнительное, поскольку она впервые выступила на «Новой волне».

«Есть список детских желаний, и вот одна мечта сбылась», – подчеркнула она.

Актриса заметила, что эта песня про сомнения, испытания, радость, страсть и любовь.

«И в этой песне побеждает любовь, какими бы ни были испытания», – сказала она.

Топалов добавил, что эта песня сразу отозвалась в его сердце.

«Мне кажется, что отношения – это всегда большой спектр эмоций. И в этой песне как раз про это и поется», – заявил он.

Тодоренко и Топалов впервые вместе приехали в Казань, но по отдельности были здесь не раз.

«И мы оба влюблены в этот город», – отметил певец.

Влад Топалов и Сергей Лазарев в дуэте Smash!! стали первыми победителями конкурса «Новая волна» в 2002 году.

В Казани с 20 по 26 августа прошел Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2026».