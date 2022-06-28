Точность и надежность: Ростсельмаш рассказал об опрыскивателе RSM TS-3200 SATELLITE

Опрыскиватель — это техника, которая выходит на поле в числе первых, работает до самой осени и является одной из важнейших машин в аграрном секторе. От качества работы опрыскивателя напрямую зависит урожайность полей. Поэтому к его выбору стоит отнестись с максимальным вниманием.

Полуприцепной опрыскиватель RSM TS-3200 SATELLITE производства Ростсельмаш — техника, эффективность которой уже оценили на многих сельхозпредприятиях республики Татарстан.

Какие же параметры, по мнению аграриев, являются ключевыми в данной машине?

Опрыскиватель RSM TS-3200 SATELLITE оснащен баком для раствора из полиэтилена низкой плотности толщиной до 15 мм с гладкой внутренней поверхностью, которая гарантирует высокие эксплуатационные характеристики и исключает отложения твердых частиц на стенках. Основная заправочная горловина снабжена сеткой для отсева крупных частиц, которая исключает попадание посторонних предметов в рабочий раствор. На RSM TS-3200 SATELLITE установлен мембранно-поршневой насос, который позволяет наполнить основной и промывочный бак опрыскивателя из водоема или водохранилища.

Устойчивое и уверенное движение техники на полях с различным рельефом обеспечивает пространственная рама, которая невосприимчива к изгибу и кручению. Установленный в наивысшей точке маятниковый механизм штанги позволяет опрыскивателю работать плавно. Это обеспечивает эффект самовыравнивания по принципу маятника, а дополнительные пружины и амортизаторы гарантируют стабильность штанги даже при работе на сложных агрофонах. Штанга оснащена противоударными звеньями, которые при контакте с препятствием отклоняются на 60° назад и на 20° вверх. В исходное положение противоударные звенья возвращаются за счет действия пружины и собственной массы.

Повышенная точность внесения средств защиты обеспечивается компьютером управления поливом с встроенным двухчастотным приемником ГЛОНАСС/GPS сигналов. Компьютер позволяет осуществлять автоматическое GPS/ГЛОНАСС-управление поливными секциями в случае перекрытия уже обработанных площадей. Причем момент отключения/включения секций можно запрограммировать самостоятельно в процентном соотношении перекрытия.

Светодиодная подсветка штанги дает полный контроль процесса обработки растений. Пофорсуночное освещение позволяет идеально видеть габариты машины и точно определить работоспособность каждой форсунки на штанге.

Механизаторы, работающие на полях Республики Татарстан, также отмечают доступность любого узла RSM TS-3200 SATELLITE. В конструкции поливной арматуры (краны, фитинги, трубопроводы) реализован модульный подход — все легко и быстро заменяется. Использование простых и надежных шаровых кранов позволяет избежать простоев агрегата, что особенно актуально для работы в сжатые агротехнические сроки, когда каждая минута на счету.

О своем опыте использования прицепного опрыскивателя RSM TS-3200 SATELLITE рассказывает Газизянов Рауф, главный агроном агропредприятия «Саба»: «Еще два года назад мы закупили четыре единицы прицепных опрыскивателей, так как у нас большая площадь обрабатываемых полей. Результат оправдал инвестиции. Техника Ростсельмаш надежная. В сезон работаем опрыскивателями с раннего утра и до позднего вечера. Главное, что нет перекрестной обработки средствами защиты. Система смешивания работает очень хорошо. Своим выбором довольны».