Точка входа на российский рынок: как Татарстан намерен привлекать инвесторов из Китая

Рустам Минниханов принял участие в круглом столе с китайскими компаниями

Фото: rais.tatarstan.ru

«Расширение взаимодействия в различных сферах»

Татарстан готов выступить площадкой для выхода китайских компаний на российский рынок, заявил Раис республики Рустам Минниханов на круглом столе «Межрегиональное сотрудничество России и Китая на примере Республики Татарстан» с участием компаний из КНР.

«Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Китаем в рамках отношений двух государств. Правительства и деловые круги наших стран прикладывают большие усилия по расширению взаимодействия в различных сферах. Со своей стороны мы готовы активно участвовать в данных процессах на региональном уровне», – заявил Минниханов.

Он подчеркнул, что Татарстан заинтересован в тесном взаимодействии с китайскими компаниями, и выразил желание более конкретно пообщаться с китайскими партнерами, выслушать их пожелания и предложения.

Минниханов подчеркнул, что одним из важных факторов развития татарстанской экономики является привлечение инвестиций, в том числе из Китая. В качестве примера он привел корпорацию Haier, которая открыла уже несколько заводов на территории республики.

Глава индустриального парка Haier Сунь Гуйвэй подробнее рассказал об опыте взаимодействия с Татарстаном Фото: rais.tatarstan.ru

«Получили настоящую поддержку от руководства Татарстана»

Глава индустриального парка Haier Сунь Гуйвэй подробнее рассказал об опыте взаимодействия с Татарстаном. Он отметил, что компания работает в республике с 2015 года, а в 2016 году уже полностью было запущено производство. «Мы получили настоящую поддержку от руководства Татарстана», – подчеркнул Сунь Гуйвэй.

Он добавил, что в 2017 году был построен индустриальный парк, а в 2019-м появился второй завод компании. При этом в ноябре этого года будет открыт новый завод, где будут производить водонагреватели.

«Благодаря таким проектам наши производственные мощности растут. Мы добиваемся годового роста в 9%. Выручка увеличивается на 11%. Для нас важна социальная ответственность, мы увеличиваем налоговые поступления, создаем новые рабочие места», – заключил Сунь Гуйвэй.

Чжоу Лицюнь отметил, что в Татарстане предоставляют огромную возможность для инвестиций и развития китайских предприятий Фото: rais.tatarstan.ru

В Казани создадут Центр содействия инвестициям китайских компаний

Большой вклад в укрепление российско-китайского сотрудничества вносит Союз китайских предпринимателей в России. Так, в столице Татарстана планируют создать Центр содействия инвестициям для предприятий из Китая. Об этом сообщил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

«Будем создавать Центр содействия инвестициям в Казани. Создание местного центра по оказанию поддержки предприятиям из Китая позволит увеличить количество предпринимателей из Китая», – заявил он.

Чжоу Лицюнь также отметил, что в Татарстане предоставляют огромную возможность для инвестиций и развития китайских предприятий.

Отметим, что на сегодняшний день Союз китайских предпринимателей объединяет 4 тыс. компаний из различных отраслей. Чжоу Лицюн отметил, что после проведения первого форума «РОСТКИ» в прошлом году много китайских предпринимателей выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с Татарстаном.

Минниханов поблагодарил всех участников беседы и пообщал рассмотреть варианты сотрудничества с республикой по каждой из компаний Фото: rais.tatarstan.ru

В республике максимально комфортные условия для инвесторов

В ходе дискуссии ряд китайских компаний рассказали о своем бизнесе и наиболее перспективных направлениях сотрудничества с Татарстаном. Среди выступающих были представители крупнейшей нефтегазовой компании Китая, автомобилестроительных предприятий, а также строительных, логистических и IT-компаний.

Выслушав презентации, Минниханов поблагодарил всех участников беседы и пообещал рассмотреть варианты сотрудничества с республикой по каждой из компаний.

«Спасибо за презентации по всем вашим предложениям. Первые шаги всегда непростые, больше усилий надо. Но после них, когда выстроим все процессы, мы будем двигаться быстрее», – заявил Раис республики.

Он подчеркнул, что пока остается много вопросов по логистике и финансам. При этом в части логистики происходят существенные изменения – например, в ближайшее время ожидается завершение строительства логистического центра имени Дэн Сяопина.

Раис Татарстана также предложил китайскому бизнесу активнее вести работу в части локализации производств. Он отметил, что в республике созданы максимально комфортные условия для инвесторов.