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Точка входа на российский рынок: как Татарстан намерен привлекать инвесторов из Китая
Максимально комфортные условия для инвесторов, созданные в Татарстане, делают республику центром притяжения для китайских компаний, готовых выходить на российский рынок. Какие выгоды принесет взаимодействие республики с Китаем и что сдерживает сотрудничество – в материале «Татар-информа».
«Расширение взаимодействия в различных сферах»
Татарстан готов выступить площадкой для выхода китайских компаний на российский рынок, заявил Раис республики Рустам Минниханов на круглом столе «Межрегиональное сотрудничество России и Китая на примере Республики Татарстан» с участием компаний из КНР.
«Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Китаем в рамках отношений двух государств. Правительства и деловые круги наших стран прикладывают большие усилия по расширению взаимодействия в различных сферах. Со своей стороны мы готовы активно участвовать в данных процессах на региональном уровне», – заявил Минниханов.
Он подчеркнул, что Татарстан заинтересован в тесном взаимодействии с китайскими компаниями, и выразил желание более конкретно пообщаться с китайскими партнерами, выслушать их пожелания и предложения.
Минниханов подчеркнул, что одним из важных факторов развития татарстанской экономики является привлечение инвестиций, в том числе из Китая. В качестве примера он привел корпорацию Haier, которая открыла уже несколько заводов на территории республики.
«Получили настоящую поддержку от руководства Татарстана»
Глава индустриального парка Haier Сунь Гуйвэй подробнее рассказал об опыте взаимодействия с Татарстаном. Он отметил, что компания работает в республике с 2015 года, а в 2016 году уже полностью было запущено производство. «Мы получили настоящую поддержку от руководства Татарстана», – подчеркнул Сунь Гуйвэй.
Он добавил, что в 2017 году был построен индустриальный парк, а в 2019-м появился второй завод компании. При этом в ноябре этого года будет открыт новый завод, где будут производить водонагреватели.
«Благодаря таким проектам наши производственные мощности растут. Мы добиваемся годового роста в 9%. Выручка увеличивается на 11%. Для нас важна социальная ответственность, мы увеличиваем налоговые поступления, создаем новые рабочие места», – заключил Сунь Гуйвэй.
В Казани создадут Центр содействия инвестициям китайских компаний
Большой вклад в укрепление российско-китайского сотрудничества вносит Союз китайских предпринимателей в России. Так, в столице Татарстана планируют создать Центр содействия инвестициям для предприятий из Китая. Об этом сообщил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
«Будем создавать Центр содействия инвестициям в Казани. Создание местного центра по оказанию поддержки предприятиям из Китая позволит увеличить количество предпринимателей из Китая», – заявил он.
Чжоу Лицюнь также отметил, что в Татарстане предоставляют огромную возможность для инвестиций и развития китайских предприятий.
Отметим, что на сегодняшний день Союз китайских предпринимателей объединяет 4 тыс. компаний из различных отраслей. Чжоу Лицюн отметил, что после проведения первого форума «РОСТКИ» в прошлом году много китайских предпринимателей выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с Татарстаном.
В республике максимально комфортные условия для инвесторов
В ходе дискуссии ряд китайских компаний рассказали о своем бизнесе и наиболее перспективных направлениях сотрудничества с Татарстаном. Среди выступающих были представители крупнейшей нефтегазовой компании Китая, автомобилестроительных предприятий, а также строительных, логистических и IT-компаний.
Выслушав презентации, Минниханов поблагодарил всех участников беседы и пообещал рассмотреть варианты сотрудничества с республикой по каждой из компаний.
«Спасибо за презентации по всем вашим предложениям. Первые шаги всегда непростые, больше усилий надо. Но после них, когда выстроим все процессы, мы будем двигаться быстрее», – заявил Раис республики.
Он подчеркнул, что пока остается много вопросов по логистике и финансам. При этом в части логистики происходят существенные изменения – например, в ближайшее время ожидается завершение строительства логистического центра имени Дэн Сяопина.
Раис Татарстана также предложил китайскому бизнесу активнее вести работу в части локализации производств. Он отметил, что в республике созданы максимально комфортные условия для инвесторов.
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