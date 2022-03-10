«Точка трезвости» в РТ спасает родителей от алкоголизма, чтобы их дети не стали сиротами

Проект «Точка трезвости» работает с 2015 года, врачи помогают татарстанским родителям излечиться от алкоголизма, чтобы их дети не попали в приюты. Как лечат зависимость, скольким людям проект помог вылечиться от алкоголизма и сколько участников уже попали в программы в 2022 году, «Татар-информу» рассказала главный нарколог РТ Резеда Хаева.

Резеда Хаева: «Наметилась тревожная тенденция роста числа случаев женского алкоголизма, особенно среди молодежи» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Благодаря «Точке трезвости» 70 женщин успешно пролечились от алкоголизма

Более 28 тысяч татарстанцев, больных алкоголизмом, состоят сегодня на учете в наркологической службе, еще более двух тысяч – с алкогольными психозами. Об этом «Татар-информу» рассказала главный нарколог Министерства здравоохранения Татарстана, заместитель главного врача по медицинской части Республиканского наркологического диспансера Резеда Хаева.

«Наметилась тревожная тенденция роста числа случаев женского алкоголизма, особенно среди молодежи. В республике доля женщин, больных алкоголизмом, от общего числа больных данным заболеванием составила 23%. Кроме того, серьезной медико-социальной проблемой в России является социальное сиротство, связанное с алкоголизмом родителей», – отметила Резеда Хаева.

Для борьбы с социальным сиротством, связанным с алкоголизмом родителей, в 2015 году в Татарстане внедрили комплексную программу лечения родителей из семей, находящихся в социально опасном положении из-за алкогольной зависимости. Президент РТ Рустам Минниханов одобрил современный комплексный психофармакологический проект лечения пациентов с зависимостью – «Точка трезвости».

«Основные цели этой программы – это формирование стойкой ремиссии у злоупотребляющих алкоголем матерей и отцов, предотвращение лишения родительских прав и изъятия детей из семьи», – объяснила Резеда Фатхулловна.

В 2020 году проект не реализовывался в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а за четыре года (до 2021-го) было пролечено 246 человек – это позволило 472 детям из семей пациентов не стать сиротами и продолжить жить в своих семьях.

Для борьбы с социальным сиротством, связанным с алкоголизмом родителей, в 2015 году в Татарстане внедрили комплексную программу лечения родителей Фото: pexels.com

«В 2021 году в проект было направлено 80 участников из 31 муниципального образования. Наркологическая служба в команде с другими специалистами из других ведомств проводила большую работу. В рамках нашей службы оказывалась лечебно-реабилитационная помощь. Был разработан маршрут для каждого пациента с учетом тяжести заболевания», – отметила врач.

Благодаря «Точке трезвости» в прошлом году 70 женщин прошли успешное лечение от алкоголизма – это 82,3% от общего числа участников 2021 года.

В настоящее время все пациенты получили реабилитационные программы, они продолжают наблюдаться у врачей-психиатров и наркологов.

В 2021 году из проекта вышли 16 женщин. Одна из женщин готовилась стать матерью – при беременности нельзя принимать препараты; одна женщина, по информации медиков, скончалась; еще несколько участниц срывались и вновь начинали пить.

Главный нарколог республики рассказала, что нередко зависимость формируется сразу у мужа и жены – выпивают они вместе. К слову, одной из женщин в прошлом году муж запретил лечиться и из программы она вышла.

Нередко зависимость формируется сразу у мужа и жены – выпивают они вместе Фото: pixabay.com

Как лечат алкоголизм?

Алкоголизм – это тяжелая форма хронического заболевания, которое имеет биопсихосоциальную концепцию. И поэтому программа «Точка трезвости» предусматривает воздействие на каждый аспект зависимости.

«Биологический – это применение лекарственных препаратов. Применяется лекарственный препарат эффективного действия – это лекарственное средство, антагонист опиоидных рецепторов, которые связываются с опиоидными рецепторами и блокируют эффекты эндорфинов. При лечении им снижается потребность в алкоголе и предотвращается рецидив в течение полугода», – рассказала врач-нарколог.

В работе с психологическим компонентом зависимых задействуют психотерапевтов, психологов, врачей-наркологов, специалистов по социальной работе, по психокоррекции.

И социальный компонент – это возвращение человека в социум, к нормальной жизни.

В 2022 году лечение от алкоголизма пройдут 110 женщин

«Мы планируем в 2022 году взять в проект 110 женщин. Мы увеличиваем их количество. Есть постановление о финансовой поддержке, потому что препарат для лечения достаточно дорогостоящий. Я думаю, что совместными усилиями в 2022 году тоже будут достигнуты неплохие результаты», – отметила Резеда Фатхулловна.

Корреспонденту «Татар-информа» рассказали, что на реализацию проекта «Точка трезвости» в этом году из средств бюджета РТ выделено 14 млн 780 тыс. 188 рублей. Эти деньги направлены именно на приобретение препарата, а остальная работа специалистов проходит по программе государственных гарантий.

На данный момент в районах республики идет отбор участников в программу, составляются списки.

Чаще всего в проект «Точка трезвости» попадают женщины, ведь именно от их трезвости зависит судьба детей Фото: pexels.com

Комиссии по делам несовершеннолетних видят семьи, где родители злоупотребляют алкоголем, у них есть точное количество социально неблагополучных семей. Такие родители состоят на учете в комиссии и межведомственном социально-реабилитационном патронате.

В Татарстане семей, состоящих на межведомственном социальном патронате на 1 января 2021 года, – 2182. Отцов и матерей, злоупотребляющих алкоголем и состоящих на межведомственном патронате, – 963.

Дальше на совместном заседании принимается решение о принятии того или иного участника в проект.

«Основные критерии отбора женщин в проект – это угроза лишения их родительских прав и личное желание», – подчеркнула врач.

Многие районы республики по выделенным квотам списки участников уже направили, отметила Резеда Хаева. Врачи-наркологи во всех районах РТ, в центральных районных больницах беседуют с этими женщинами, мотивируют на участие в проекте.

Дальше каждому из участников назначат собственную программу лечения, а после начнутся лечебно-реабилитационные мероприятия.

«Для проведения непосредственно реабилитационной программы они направляются или в республиканский наркодиспансер, или в его филиалы» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Для проведения непосредственно реабилитационной программы они направляются или в республиканский наркодиспансер, или в его филиалы в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Там им оказывают высококвалифицированную помощь в виде реабилитации. С ними работают психологи: проводят психотерапевтические занятия, применяют различные методики, идет работа в группе, арт-терапия и другие современные методики. Это работа достаточно серьезная: реабилитационная, психокоррекционная. Она требует изменения своего отношения к этой проблеме», – добавила нарколог.

Резеда Хаева добавила, что если семья стоит на учете и, к примеру, женщина поняла, что ей не хочется больше жить с алкогольной зависимостью и потерять своих детей, она может сама обратиться с заявлением, и ее могут принять в проект.

«Не надо бояться врача-нарколога. Если женщина не в проекте “Точка трезвости”, а у нее есть проблемы, связанные с употреблением алкоголя, наши специалисты всегда консультируют и оказывают помощь в полном объеме бесплатно», – подчеркнула заместитель главного врача наркодиспансера.

Женский алкоголизм лечится!

Главный врач-нарколог республики подчеркнула, что чаще всего в проект «Точка трезвости» попадают женщины, ведь именно от их трезвости зависит судьба детей. В проект попадают и семьи, и даже одинокие отцы.

«Женский алкоголизм очень тяжелый», – призналась Резеда Хаева. Однако, вопреки распространенному общественному мнению, он поддается лечению.

В работе с психологическим компонентом зависимых задействуют психотерапевтов, психологов, врачей-наркологов, специалистов по социальной работе, по психокоррекции Фото: mtsz.tatarstan.ru

Нарколог рассказала, что в проект попадали женщины, которые неоднократно пытались лечиться, но их попытки не увенчались успехом. Женщины, которые имели достаточно низкий социальный статус, но, тем не менее, были приняты в проект с учетом тяжести заболевания. Врачи составляли индивидуальные программы реабилитации для каждой участницы. И нередко женщины выходили из проекта с положительной динамикой и им разрешали дальше воспитывать своих детей.

Врач думает, что люди, которые прошли «Точку трезвости», смогут в дальнейшем свою трезвость сохранить.

«Если женщины раньше вели асоциальный образ жизни, не имели постоянного места работы, не доверяли людям, имели серьезные проблемы со злоупотреблением, то по результатам участия в проекте эмоциональное состояние многих женщин стало ровным, ушли страхи, тревоги, напряжение. Появилась уверенность в себе, своих силах. Женщины учатся по-новому реагировать на многие вещи, при этом оставаясь трезвыми, уверенными и спокойными. По результатам проекта мы видим, что у этих женщин налаживаются отношения в семье, с родителями, мужьями, соседями, учителями детей. Они уже могут жить, даже если мужья пьют. Они ставят границы безопасности в отношении злоупотребляющих в окружении. Многие начинают задумываться о поиске работы. Те, кто не имел работы совсем, обращаются в центры занятости», – рассказала Резеда Хаева.

Наркологи поддерживают связь с женщинами, которые прошли через «Точку трезвости», – экс-участницы проекта приходят на заседания в комиссии по делам несовершеннолетних, несмотря на то что их уже сняли с учета. По словам врачей, перемены налицо – женщины меняются, внешне становятся красивыми, ухоженными, с хорошими прическами, а главное – они улыбаются.

Этих женщин продолжают поддерживать и врачи, и другие специалисты. Они приходят с благодарностью. При необходимости они могут получить психологическую помощь у любого специалиста.

«Благодаря проекту “Точка трезвости” у этих женщин появляется желание и возможность жить трезво и счастливо, воспитывать своих детей, ставить и достигать новые цели и задачи. Проект делает женщин социально адаптированными, учит их не злоупотреблять алкоголем, наблюдаться, быть в ремиссии», – заключила Резеда Хаева.