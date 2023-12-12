«Точка притяжения туристов и молодежи»: как повысить трафик в киосках печати?

За круглым столом по вопросам развития инфраструктуры киосков и павильонов розничной торговли печатной продукцией собрались эксперты российского рынка

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Каждый день в стране закрывается по три киоска печати»

За круглым столом по вопросам развития инфраструктуры киосков и павильонов розничной торговли печатной продукцией собрались эксперты российского рынка.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев отметил, что обсуждаемая тема – непростая, и по всей России пока нет единой политики в данном направлении. Но есть печальная статистика. По данным мониторинга рынка распространения периодической печати, в России работают 13,2 тыс. киосков и павильонов печати. За год в стране их количество уменьшилось на 7,3% или на 1 тыс. объектов. Обеспеченность населения специализированными объектами по распространению печатной периодики сократилась на 7,1% и составляет 10,9 тыс. жителей на один объект.

Айдар Салимгараев отметил, что обсуждаемая тема – непростая, и по всей России пока нет единой политики в данном направлении Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Количество киосков прессы ежегодно сокращается по стране на тысячу объектов. Практически каждый день в стране закрывается по три киоска печати», – отметил модератор мероприятия, замруководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Миргалимов.

Непростая ситуация и в Татарстане, где 188 нестационарных торговых объектов по продаже прессы. По нормативу их должно быть не менее 600. Таким образом, фактическое количество киосков печати меньше в три раза.

«Количество киосков прессы ежегодно сокращается по стране на тысячу объектов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Три сценария трансформации киосков

Вице-президент, член правления Союза предприятий печатной индустрии Евгений Абов рассказал об изменении модели работы киосков печати. Он отметил, что за последние десять лет изменилось потребительское поведение населения. Киоски печати ориентированы в основном на возрастную, «уходящую» аудиторию, у молодежи «нет мотивации похода к ним».

«Киоски теряют аудиторию и закрываются. Сами издатели решить эту социальную задачу своими силами не могут. Нужно разработать такую модель, которая бы обеспечила финансовую устойчивость, привлекла трафик и изменила отношение к киоскам, чтобы они стали полезными, нужными и важными объектами в городе», – сказал Абов.

Он отметил, что Москва — особенный регион, где киоски печати входят в состав муниципального имущества, ими управляет киосками «Мосгорпечать». В Москве в настоящее время работает около 1,2 тыс. киосков печати, еще несколько лет назад их было 1,6 тыс.

Евгений Абов: «Власти считают, что распространение прессы и книг — важная социальная функция. Однако киоски нуждаются в качественном обновлении» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Такие темпы снижения не устраивают наше сообщество. Власти считают, что распространение прессы и книг — важная социальная функция. Однако киоски нуждаются в качественном обновлении», – заметил Абов.

Изменения касаются как ассортимента, так и внешнего вида киосков. По мнению спикера, они должны стать частью современной городской среды, быть интегрированы в систему электронной торговли и коммерции, а также в систему туристических сервисов, стать точкой притяжения для горожан и туристов.

По итогам исследования с участием экспертов было разработано три сценария трансформации киосков:

Флагманская концепция подразумевает создание медиакиосков с функцией выдачи интернет-заказов. Базовая концепция CityPoint предполагает улучшение предлагаемого ассортимента. Партнерство с другими городскими программами, такими как «Туризм», «Экология», «Общественный транспорт».

«Капибара, хайповые штуки и продажа билетов в театры»

Корпоративный директор по маркетингу медиахолдинга Independent Mediа Ольга Боброва рассказала об особенностях покупательского трафика и социальной концепции киосков печати. Она более подробно представила результаты исследования, проведенного недавно в Москве.

Эксперты пришли к выводу, что сейчас киоски не пользуются популярностью, воспринимаются как «формат, не соответствующий потребностям, уходящий в прошлое». Однако и негативного отношения к ним нет, они стали привычной частью городской среды.

«Основная проблема скорее в устаревшей концепции, которая требует серьезных изменений – на уровне персонала, ассортимента, формата киоска» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Основная проблема скорее в устаревшей концепции, которая требует серьезных изменений – на уровне персонала, ассортимента, формата киоска. Люди избалованы маркетплейсами и привыкли к бесконечной витрине. Пресса при этом не воспринимается ключевым товаром», – заметила спикер.

Что может повысить покупательский трафик? Расширение перечня товаров и услуг, предлагаемых в павильонах печати. Это может быть работа, организованная по принципу экспресс пункта выдачи заказов. Второе – сервисная составляющая. Это может быть пополнение баланса транспортной карты, фотопечать, ксерокопия и так далее.

«Понятно, что пресса и книги в ассортименте — дифференцирующий фактор, который будет отличать эту конструкцию. Пресса и книги будут якорным товаром», – подчеркнула Боброва.

Также по ее словам, киоски могут выполнять социальную функцию. Говоря о товарно-сервисном направлении, она заметила, что в настоящее время разрешенный перечень товаров закрывает большие потребности аудитории. Однако в ходе опроса выяснилось, что кроме книг люди хотели бы покупать различные БАДы, азиатские снеки, фигурки из популярных комиксов, футболки и пр. У аудитории есть потребность в кофе и горячем перекусе. Кроме того, можно было бы увеличить время работы киосков. В них можно продавать товары хорошего качества под собственной торговой маркой. К примеру, «игрушки-капибары или хайповые, модные штуки». Кроме того, в киосках печати можно было бы продавать билеты в театры, считает Боброва.

Шамиль Садыков: «Четыре года назад перед нами была поставлена задача по расширению продаж наших изданий. Были поставлены специальные стойки в киосках по продаже журналов, создана собственная сеть киосков» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татмедиа» в три раза увеличила розничные продажи журналов

Между тем благодаря маркетплейсам и вендинговым автоматам АО «Татмедиа» смогло за три года в три раза увеличить розничную реализацию журналов общей сети. Подробнее об этом рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Четыре года назад перед нами была поставлена задача по расширению продаж наших изданий. Были поставлены специальные стойки в киосках по продаже журналов, создана собственная сеть киосков. Для оптимизации расходов было принято решение о развитии двух основных направлений. Благодаря этим двум системам мы смогли в три раза увеличить реализацию журналов в Казани», – сказал он.

Спикер отметил, что одним из ключевых направлений стало развитие сети вендинговых автоматов. Проект был запущен в качестве эксперимента в 2021 году во время пандемии, когда большинство киосков не работали. Такие автоматы были поставлены в местах массового пребывания людей – в аэропорту, на железнодорожных вокзалах, станциях метро, в торговых центрах.

Одним из ключевых направлений стало развитие сети вендинговых автоматов. Проект был запущен в качестве эксперимента в 2021 году во время пандемии, когда большинство киосков не работали Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В течение трех лет мы смогли в три раза увеличить реализацию журналов», – подчеркнул Шамиль Садыков.

Вторым важным направлением стало развитие онлайн-продаж. «Татмедиа» издает журналы на татарском языке, поэтому важен охват татароязычного населения по всей стране. Благодаря продажам на маркетплейсах удалось получить по реализации изданий цифры в три раза больше, чем по почте.

«В каждом журнале есть QR-код. В течение нескольких дней издание доставляется в любую точку страны. Около 600 экземпляров изданий мы продаем ежемесячно через интернет», – заметил Садыков.

Кроме журналов сейчас таким образом реализуются книги и открытки. По данным спикера, АО «Татмедиа» за три года благодаря 20 вендинговым автоматам удалось достичь значительных объемов по реализации всего основного рынка.

«В Казани у нас 91 киоск и 18 магазинов, которые занимаются реализацией газет и журналов. Мы сегодня продаем столько же журналов «Татмедиа», как и все остальные участники рынка, и это только начало», – подчеркнул Садыков.

У издательства в Казани есть своя небольшая фирменная сеть магазинов разного формата. К примеру, это литературное кафе и литературный ресторан Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В Казани работают литературное кафе и ресторан»

В качестве примера гендиректор привел станцию метро Тукая в Казани, где вендинговый автомат находится всего в десяти метрах от журнального киоска. При этом через автомат журналов продается в три раза больше. Дело в том, что им охотно пользуются молодые люди, которые не любят тратить время на посещение магазинов и киосков, а также общаться с продавцами.

Автоматы позволяют решить проблему нехватки продавцов в киосках. Дело в том, что люди не хотят работать за небольшую зарплату, а для пенсионеров такая работа тяжелая. А еще не нужно тратить значительнее средства на аренду площадей под киоски.

Директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдагшин в свою очередь отметил, что у издательства в Казани есть своя небольшая фирменная сеть магазинов разного формата. К примеру, это литературное кафе и литературный ресторан.

Ильдар Сагдагшин: «Продукция, которую мы производим, специфическая, в основном – на татарском языке» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Продукция, которую мы производим, специфическая, в основном – на татарском языке», – заметил он.

Спикер добавил, что это социально значимый ассортимент, который «не всегда на пике продаж», что также необходимо учитывать при его реализации. Поэтому Татарское книжное издательство для продвижения продукции постоянно участвует в различных книжных выставках за пределами Татарстана.

«63-е место по обеспечению населения павильонами печати — это стыдно»

В заключение встречи выступила президент Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции РТ, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова. Она отметила, что печатную отрасль в республике нужно не просто сохранять, ее нужно развивать.

«Наши граждане любят читать газеты и журналы, но данная услуга по ряду причин стала недоступной в последние годы. По нормативам у нас должно работать 600 киосков, а у нас их 168. Татарстан, который по всем направлениям лидирует в России, находится на 63-м месте по обеспечению населения павильонами печати — это стыдно», — сказала Якупова.

«Наши граждане любят читать газеты и журналы, но данная услуга по ряду причин стала недоступной в последние годы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ассоциация существует три года, за это время ее участники столкнулись с проблемой. Оказывается, ряд чиновников недооценивает роль печатного слова в современном обществе.

«Пандемия показала, что печатная пресса пользуется большим доверием у населения. Татарстан — самый читающий регион в России», – подчеркнула Якупова.

Спикер отметила, что «говорить, что все есть в интернете — неправильно». Именно в печатной прессе работают профессионалы своего дела. Это – источник качественной информации. При этом 30% читателей хотят покупать прессу в шаговой доступности от дома.

«Мы должны обеспечить эту услугу населению. Есть населенные пункты, где нет ни одного киоска. Мы хотим, чтобы в нашей республике печатная отрасль не умирала, а продолжала развиваться и процветать», – заключила Якупова.

Венера Якупова: «Пандемия показала, что печатная пресса пользуется большим доверием у населения. Татарстан — самый читающий регион в России» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Круглый стол прошел в Торгово-промышленной палате РТ в Казани при участии руководства Союза предприятий печатной индустрии, а также ведущих распространителей прессы в регионах страны. О своем опыте рассказали представители органов исполнительной и муниципальной власти Татарстана, Москвы, Воронежа, Липецка.

В качестве возможных путей выхода из ситуации был предложен опыт открытия мультимедийного павильона в Воронеже, где благодаря новому формату удалось увеличить продажи печатной продукции в два раза. Говоря о спасении киосков, эксперты вспомнили известного сказочного персонажа – барона Мюнхгаузена, который вытащил себя за косичку из болота. Очевидно, что сообщество должно найти способ как сохранить этот вид распространения информации, превратив его из непопулярного в модное и востребованное.