«Точка невозврата пройдена»: почему манифест разработчика ИИ встревожил миллионы людей

В IT-секторе США разорвалась информационная бомба: основатель ИИ-стартапа OthersideAI Мэтт Шумер опубликовал на своем сайте эссе, которое просмотрели 82 млн человек, обсуждением текста увлечена вся технологическая Америка. Что написал технологический предприниматель и почему это так взволновало многих – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Основатель ИИ-стартапа OthersideAI Мэтт Шумер опубликовал на своем сайте эссе, которое просмотрели 82 млн человек

Стоп-кадр видео

Кто такой Мэтт Шумер

Основатель ИИ-стартапа OthersideAI Мэтт Шумер опубликовал на своем сайте эссе Something Big Is Happening («Происходит нечто масштабное»). Этот текст сейчас бурно обсуждает технологическое сообщество США, а СМИ уже окрестили его Манифестом Шумера.

Мэтт Шумер – американский технологический предприниматель, сооснователь и генеральный директор (CEO) компании OthersideAI, разработавшей ИИ-помощник для написания текстов HyperWrite. Он начал работать в digital-среде задолго до бума нейросетей, а его ключевым направлением всегда была автоматизация и повышение эффективности бизнеса. Помимо OthersideAI, он участвовал в создании ряда проектов в сфере ИИ, включая Reflexion.

Говоря о своем отношении к ИИ, Шумер пишет в манифесте: «Я живу в этом мире. И я пишу это для людей в моей жизни, которые в нем не живут».

В США Шумера считают заметным лидером мнений в сфере ИИ. Он регулярно делится наблюдениями о том, как генеративный искусственный интеллект меняет письмо, маркетинг и управление проектами, тестирует новые инструменты и публикует результаты.

Шумер – сооснователь и генеральный директор компании OthersideAI, разработавшей ИИ-помощник для написания текстов HyperWrite Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почему Шумер написал свой манифест

Текст Шумера – результат сильного эмоционального и интеллектуального потрясения от новейших моделей искусственного интеллекта, которые, по его словам, были представлены 5 февраля. Речь идет о GPT-5.3-Codex от OpenAI и Claude Opus 4.6 от Anthropic.

«И что-то щелкнуло. Не как выключатель света… скорее как момент, когда понимаешь, что вода уже поднялась до груди», – описывает свое состояние Шумер. И добавляет: «Я больше не нужен для технической работы в своей должности».

Шумер пишет, что еще пару месяцев назад он активно направлял ИИ и редактировал его ответы. Теперь же он формулирует конечный результат и отходит в сторону.

«Пример, чтобы вы поняли, как это выглядит на практике. Я говорю ИИ: «Хочу приложение. Вот что оно должно делать, вот примерно как выглядеть. Придумай пользовательский путь, дизайн, всё». И оно делает. Пишет десятки тысяч строк кода. Потом – это было бы немыслимо год назад – само открывает приложение. Кликает по кнопкам. Тестирует функции. Использует приложение так, как использовал бы человек. Если что-то не нравится – возвращается и меняет само. Итерации, как у разработчика, пока не останется довольным. Только тогда говорит мне: «Готово, можешь тестировать». И когда я тестирую – обычно все идеально», – описывает работу новейших моделей ИИ Мэтт Шумер.

Больше всего Шумера поразила модель GPT-5.3 Codex. По его словам, она демонстрирует не просто исполнение инструкций, а признаки самостоятельного суждения.

«Я всегда был ранним адаптером ИИ-инструментов. Но последние месяцы меня шокировали. Эти новые модели – не просто улучшения. Это уже совсем другая вещь», – делится со своими читателями Шумер.

Больше всего Шумера поразила модель GPT-5.3 Codex. По его словам, она демонстрирует не просто исполнение инструкций, а признаки самостоятельного суждения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему новые модели так важны

В технической документации GPT-5.3-Codex написано: «GPT-5.3-Codex – наша первая модель, которая сыграла ключевую роль в своем собственном создании». Другими словами, OpenAI прямо сейчас говорит вам, что только что выпущенная модель использовалась для своего собственного создания. То есть ИИ создает саму себя.

Дарио Амодей (CEO Anthropic) говорит, что ИИ уже пишет большую часть кода в его компании и что петля обратной связи между текущим ИИ и следующим поколением «набирает обороты месяц за месяцем». Он считает, что мы «всего в 1–2 годах от момента, когда текущее поколение ИИ самостоятельно построит следующее».

Исследователи называют это «эффектом интеллектуального ускорения». И, по мнению людей внутри индустрии, процесс уже запущен.

Шумер считает выход новых моделей точкой невозврата: после них прежние системы выглядят продуктами другой эпохи.

Что это значит для рынка труда

Если уже сейчас ИИ умнее большинства докторов наук, вы правда думаете, что он не сможет делать большинство офисных работ?

Дарио Амодей публично предсказал, что ИИ уничтожит 50% начальных беловоротничковых рабочих мест за один год – пять лет. И многие в индустрии считают, что он еще консервативен. Учитывая, что умеют последние модели, способность к массовому разрушению может появиться уже к концу этого года. Потребуется время, чтобы это прокатилось по экономике, но базовая способность уже здесь.

Мэтт Шумер приводит несколько конкретных примеров, чтобы было понятно (но это только примеры):

Юридическая работа. ИИ уже читает контракты, суммирует судебную практику, составляет документы, проводит юридические исследования на уровне младших юристов. Управляющий партнер, о котором я говорил, использует ИИ не для развлечения. А потому что он превосходит его помощников во многих задачах.

Дарио Амодей публично предсказал, что ИИ уничтожит 50% начальных беловоротничковых рабочих мест за 1–5 лет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Финансовый анализ. Построение финансовых моделей, анализ данных, написание инвестиционных мемо, отчетов. ИИ справляется компетентно и быстро улучшается.

Построение финансовых моделей, анализ данных, написание инвестиционных мемо, отчетов. ИИ справляется компетентно и быстро улучшается. Письмо и контент. Маркетинговые тексты, отчеты, журналистика, техническое письмо. Качество уже такое, что многие профессионалы не отличают ИИ от человеческой работы.

Маркетинговые тексты, отчеты, журналистика, техническое письмо. Качество уже такое, что многие профессионалы не отличают ИИ от человеческой работы. Программирование. Это сфера, которую я знаю лучше всего. Год назад ИИ еле писал несколько строк без ошибок. Сейчас пишет сотни тысяч строк, которые работают. Большие части работы уже автоматизированы: не только простые задачи, но и сложные многодневные проекты. Через несколько лет программистских ролей будет гораздо меньше, чем сегодня.

Это сфера, которую я знаю лучше всего. Год назад ИИ еле писал несколько строк без ошибок. Сейчас пишет сотни тысяч строк, которые работают. Большие части работы уже автоматизированы: не только простые задачи, но и сложные многодневные проекты. Через несколько лет программистских ролей будет гораздо меньше, чем сегодня. Медицинский анализ. Чтение снимков, анализ лабораторных результатов, предложение диагнозов, обзор литературы. ИИ приближается или превосходит человека в этих областях.

Чтение снимков, анализ лабораторных результатов, предложение диагнозов, обзор литературы. ИИ приближается или превосходит человека в этих областях. Служба поддержки. По-настоящему способные ИИ-агенты (не те раздражающие чат-боты пятилетней давности) уже развертываются и решают сложные многошаговые проблемы.

«Если вы когда-то хотели что-то создать, но не хватало технических навыков или денег нанять кого-то – этот барьер в основном исчез. Вы можете описать приложение ИИ – и через час иметь рабочую версию. Я не преувеличиваю. Я делаю это регулярно. Если всегда хотели написать книгу, но не находили времени или боролись с письмом – работайте с ИИ и сделаете. Хотите освоить новый навык? Лучший репетитор в мире теперь доступен любому за 20 долларов в месяц – бесконечно терпеливый, доступный 24/7 и объясняющий на любом уровне. Знания теперь практически бесплатны. Инструменты для создания вещей теперь крайне дешевы», – заявляет о возможностях ИИ Шумер.

Сравнение с пандемией

Манифест Шумера – это сильное предупреждение о том, что уже сейчас следует готовиться к эффектам от развития новых моделей ИИ. Он приводит очень яркое эмоциональное сравнение с ситуацией, предшествовавшей мировой пандемии COVID-19.

«Если вы внимательно следили за новостями, то могли заметить, что несколько человек говорили о вирусе, который распространяется за границей. Но большинство из нас не обращали на это внимания. Фондовый рынок рос, дети ходили в школу, вы ходили в рестораны, пожимали руки и планировали поездки. Если бы кто-то сказал вам, что он закупает туалетную бумагу, вы бы подумали, что он слишком много времени проводит в странном уголке интернета. А потом, примерно за три недели, весь мир изменился. Ваши офисы закрылись, дети остались дома, и жизнь перестроилась так, как вы не поверили бы, если бы вам описали это месяц назад.

Я думаю, мы сейчас находимся в фазе «это кажется преувеличением» чего-то гораздо, гораздо большего, чем COVID», – предостерегает читателя Шумер.

Расслабленности большинства людей по отношению к угрозам потери рабочих мест из-за ИИ часто служит то, что люди пользуются старыми моделями ИИ или их бесплатными версиями Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что делать?

Расслабленности большинства людей по отношению к угрозам потери рабочих мест из-за ИИ часто служит то, что люди пользуются старыми моделями ИИ или (что еще хуже) их бесплатными версиями. Бесплатная версия отстает на год и больше от того, что есть у платных пользователей. Судить об ИИ по бесплатному ChatGPT – все равно что судить о смартфонах по кнопочному телефону.

Поэтому, чтобы реально осознать степень угрозы, Шумер призывает подписаться именно на платные новейшие модели ИИ (это 20 долларов в месяц). И загрузите в них не банальные поисковые запросы, а свою реальную работу. Если вы юрист – загрузите контракт и попросите найти все пункты, которые могут навредить клиенту. Если в финансах – дайте запутанную таблицу и попросите построить модель. Если менеджер – вставьте данные команды за квартал и попросите найти историю. Начните с того, на что тратите больше всего времени, и посмотрите, что получится.

«А потому что сейчас есть короткое окно, когда большинство людей в большинстве компаний еще игнорируют это. Человек, который придет на встречу и скажет: «Я сделал этот анализ за час вместо трех дней с помощью ИИ», будет самым ценным в комнате. Не когда-нибудь. Прямо сейчас. Учитесь работать с этими инструментами. Становитесь в них сильными», – призывает Шумер. Когда начнутся сокращения, то в последнюю очередь уволят тех, кто умеет использовать ИИ в своей работе (они просто будут гораздо продуктивнее).

И еще, по словам Шумера, следует готовиться к потрясениям. Готовить финансы на «черный день».

«Я не финансовый советник и не пытаюсь напугать вас радикальными шагами. Но если вы хотя бы частично верите, что следующие несколько лет могут принести реальные потрясения вашей отрасли, то базовая финансовая устойчивость важнее, чем год назад. Накопите подушку, если можете. Будьте осторожны с новыми долгами, которые предполагают, что текущий доход гарантирован. Подумайте, дают ли ваши фиксированные расходы гибкость или привязывают вас. Создайте себе варианты на случай, если все пойдет быстрее, чем вы ожидаете», – предупреждает Шумер.

Пересмотрите, что вы говорите детям. Шумер не говорит прямо, что образование не важно. Но самое важное для следующего поколения – научиться работать с этими инструментами и заниматься тем, что по-настоящему нравится. Никто точно не знает, как будет выглядеть рынок труда через десять лет. Но вероятнее всего преуспеют те, кто глубоко любопытен, адаптивен и эффективно использует ИИ для того, что ему действительно важно. Учите детей быть строителями и учениками, а не оптимизировать под карьерный путь, которого может не быть к моменту их выпуска.

Ну и, понятное дело, приглядываться к освоению профессий, где ИИ не так эффективен (например, ручной труд). Хотя и здесь роботы могут существенно потеснить человека.

Будущее уже здесь

«Мы прошли точку, когда это был интересный разговор за ужином о будущем. Будущее уже здесь. Просто еще не постучало в вашу дверь.

Скоро постучит.

Если это отозвалось – поделитесь с кем-то в вашей жизни, кто должен об этом задуматься. Большинство людей услышат об этом, когда будет уже поздно. Вы можете стать причиной, по которой кто-то дорогой получит фору», – так заканчивает свое эссе Шумер.

Неудивительно, что Манифест Шумера вызвал такой большой хайп в технологической Америке. Это мнение ведущего специалиста в области моделей ИИ и раннего тестировщика этих моделей. Следует ли прислушаться к его словам? Безусловно. Это мнение не для американской аудитории – оно для всех нас. Потому что нас накроет этой волной очень быстро. И выживут здесь те, кто раньше всех понял эти процессы и смог к ним подготовиться и адаптироваться.