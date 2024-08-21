«То очереди, то времени нет, а тут все рядом»: в Казани стартовали «Дворики здоровья»

Сегодня в Казани состоялось первое мероприятие в рамках проекта «Дворики здоровья», которое было организовано Казанским медицинским университетом и Республиканским центром общественного здоровья и медицинской профилактики.

Первым «двориком здоровья» стал сквер имени Айрата Хайруллина, который находится на пересечении улиц Качалова и Газовая.

Жители окрестных дворов получили шанс проверить свое здоровье. Экспресс-обследование включало проверку артериального давления, анализ крови на уровень холестерина и сахара, измерение веса и роста. После обследования участники получили рекомендации от кардиолога.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Дети также не остались без внимания – пока взрослые проходили обследование, их развлекали аниматоры.

Кроме того, на мероприятии состоялась публичная лекция «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний», которую прочитал доктор медицинских наук, профессор, главный кардиолог Приволжского федерального округа, заведующий кафедрой кардиологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Казанского ГМУ Альберт Галявич.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Сегодня очень много усилий прикладывается на уровне государства, чтобы контролировать здоровье населения: сохранять то здоровье, которое есть, и делать так, чтобы люди становились еще здоровее. Сегодня у нас много прекрасных медицинских учреждений, готовятся много прекрасных специалистов, но, чтобы вылечить человека, нужно, чтобы он вовремя к нам обратился», – отметил главврач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ильнур Шарафутдинов.

Он также отметил, что часто люди не уделяют должного внимания своему здоровью, и это приводит к тому, что они обращаются к врачам, когда заболевание уже находится в запущенной стадии и требует более сложного лечения. По этой причине было принято решение проводить подобные мероприятия как можно чаще. Проректор Казанского медуниверситета Сергей Осипов также добавил, что такие акции будут проводиться регулярно.

«Каждый выход во дворики будет тематическим. Сегодня он посвящен кардиологии, следующий будет посвящен педиатрии, другой – эндокринологии и так далее. К примеру, мы провели здесь час и уже пятерых человек направили к эндокринологу. Эффект от таких мероприятий однозначно есть», – рассказал Осипов.

Часто люди испытывают страх перед посещением больницы, особенно если они не были там в течение длительного времени, отметил он.

«Когда людям не хочется куда-либо идти, мы приходим к людям. После этого они сами смогут пойти к врачам и получить необходимую помощь, особенно это касается тех, кто сегодня получил неутешительные диагнозы», – сказал проректор.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Доктор медицинских наук Альберт Галявич рассказал, что у половины людей наблюдается гипертония, то есть повышенное давление.

«Мы уже проверяли население Казани, и у половины высокое давление. Поэтому важно выявить это заболевание, дать рекомендации и назначить лечение. Потому что гипертония опасна своими осложнениями – это инфаркт, мозговой инсульт», – отметил врач.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Среди тех, кто прошел обследование – жительница близлежащего дома Динара Фасахова.

«Мне измерили давление и проверили кровь на сахар и холестерин. После этого я получила рекомендации врача. Мне сказали, что все в норме, но нужно больше пить воды. Вообще, я просто шла мимо, услышала музыку, решила посмотреть, что здесь. Это, конечно, очень удобно, ведь мало кто пойдет в больницу проверять здоровье, обычно мы идем, когда что-то болит. Люди то боятся очередей, то у них времени нет, а тут все во дворе», – отметил она.

Сегодня свое здоровье проверили 52 человека. Следующее мероприятие «Дворики здоровья» состоится 28 августа во дворе дома 10/12 по улице Вишневского, темой станет педиатрия. Уже 4 сентября во дворе по улице Салимжанова, 12/14 акция будет посвящена сахарному диабету.