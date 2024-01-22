ТНВ рассказал о молодом ведущем прогноза погоды с яркой внешностью Наиле Дяхате

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Молодой ведущий прогноза погоды на ТНВ с яркой внешностью Наиль Дяхате уже полгода ведет программу и заинтересовал многих телезрителей. Поэтому телеканал встретился с юношей и его семьей и рассказал об их быте.

Наиль учится в КФУ по направлению «Телевидение», перед учебой, утром, спешит на телестудию, чтобы выступить телеведущим в «ТНВ Метео».

«У нас пары вел Ильшат Юнусович (Аминов, генеральный директор ТНВ — прим. Т-и), меня заприметили, позвали на кастинг, пришел, это летом было. Ждал результатов, позвонили, сказали, что прошел, обрадовался и вот так начал работать», — рассказал юноша.

По его словам, за полгода работы ведущим его начали узнавать на улице. «Бабушки, дедушки бывает благодарят, что веду, радуются, что встретили того, кого смотрят», — признался Наиль.

Его мама Альбина Гарифуллина-Дяхате сама тележурналист и знает все тонкости, поэтому смотрит на сына как профессионал.

«Критик самый главный я, папа все время — да ладно, хорошо же, но я считаю, что если ты вышел на экран, если ты даришь людям свою энергию, ты должен дарить ее красиво, с теплом и добротой, люди смотрят на тебя, радуются и заряжаются позитивом. А погоду ждут все», — считает она.

«Так и надо, такой город-микс, нужны разные фигуры, разное лицо на телевидении, это очень важно», — добавляет глава семейства — Амаду Дяхате.

Альбина и Амаду в браке уже 23 года. Пара познакомилась в Сенегале в 2001 году, когда Альбина была в творческой командировке. Сейчас воспитывают двух детей.