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Общество
29 августа 2022  15:34

ТНВ проведет трансляцию праздничных мероприятий по случаю Дня Республики

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ТНВ проведет трансляцию праздничных мероприятий по случаю Дня Республики
Фото: пресс-служба мэрии Казани

30 августа телеканал ТНВ традиционно проведет прямую трансляцию основных праздничных мероприятий в Казани, посвященных Дню города и республики.

Первая трансляция начнется в 11.00 мск с площади перед театром Камала. Здесь состоится выступление участников конкурса «Уйнагыз, гармуннар!» — «Играй, гармонь!», а также гала-концерт «Безнең заман».

В 19.00 мск начнется трансляция основного концерта, который пройдет на площадке перед зданием, расположенным по адресу: ул.Сибгата Хакима, 4. Хедлайнером концерта станет музыкальная группа Uma2rman. Также на сцене выступят Филюс Кагиров, Ваня Дмитриенко и другие известные артисты.

В 22.00 мск начнется трансляция праздничного салюта.

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