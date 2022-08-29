ТНВ проведет трансляцию праздничных мероприятий по случаю Дня Республики

Фото: пресс-служба мэрии Казани

30 августа телеканал ТНВ традиционно проведет прямую трансляцию основных праздничных мероприятий в Казани, посвященных Дню города и республики.



Первая трансляция начнется в 11.00 мск с площади перед театром Камала. Здесь состоится выступление участников конкурса «Уйнагыз, гармуннар!» — «Играй, гармонь!», а также гала-концерт «Безнең заман».



В 19.00 мск начнется трансляция основного концерта, который пройдет на площадке перед зданием, расположенным по адресу: ул.Сибгата Хакима, 4. Хедлайнером концерта станет музыкальная группа Uma2rman. Также на сцене выступят Филюс Кагиров, Ваня Дмитриенко и другие известные артисты.

В 22.00 мск начнется трансляция праздничного салюта.