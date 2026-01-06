news_header_top
Общество 6 января 2026 13:15

ТНВ проведет прямую трансляцию рождественского богослужения

Телеканал «ТНВ-Татарстан» покажет прямую трансляцию праздничного богослужения в честь Рождества Христова. Трансляция начнется 6 января в 23:50 по московскому времени.

Божественная литургия пройдет в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери при Казанско-Богородицком мужском монастыре. Возглавит службу митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Смотреть трансляцию можно будет не только на телеканале, но и на сайте TNV.RU, а также в официальной группе телеканала «ВКонтакте».

#Рождество #тнв
В Татарстане восстановлено движение на всех федеральных и региональных трассах

5 января 2026
В Татарстане увеличили единовременные выплаты для контрактников

5 января 2026