ТНВ проведет прямую трансляцию рождественского богослужения

Телеканал «ТНВ-Татарстан» покажет прямую трансляцию праздничного богослужения в честь Рождества Христова. Трансляция начнется 6 января в 23:50 по московскому времени.

Божественная литургия пройдет в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери при Казанско-Богородицком мужском монастыре. Возглавит службу митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Смотреть трансляцию можно будет не только на телеканале, но и на сайте TNV.RU, а также в официальной группе телеканала «ВКонтакте».