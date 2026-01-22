«ТНВ» проведет фестиваль патриотической песни среди ансамблей РТ и участников СВО

«Татарстан – Новый век» – «Татарстан – Яңа гасыр» в этом году организует фестиваль-конкурс патриотической песни среди ансамблей районов РТ. Они исполнят песни вместе с участниками СВО. Об этом сообщила на пресс-конференции в Госсовете РТ председатель исполкома Высшего совета республиканского общественного движения «ТНВ» Алсу Тарханова.

«В течение прошлого года мы выезжали в районы, проводили концерты, работали с ветеранами. В этом году планируем объявить фестиваль-конкурс среди ансамблей. Очень много коллективов, ансамблей и солистов среди участников СВО», – рассказала она.

Тарханова отметила, что это мероприятие будет актуально в Год воинской и трудовой доблести, который объявлен в Татарстане, а также в Год единства народов России.