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ТНВ презентовал сериал «Юллар чатында», в котором сыграли известные артисты Татарстана
Кинокомпании «Ватан 21» презентовала сегодня новый сериал «Юллар чатында» («На перекрестке дорог»). В церемонии, которая прошла на съемочной площадке в пригороде Казани, приняли участие гендиректор ТНВ Ильшат Аминов, режиссер сериала Алмаз Акберов, а также артисты и гости. На удачу они разбили традиционную тарелку.
20-серийная картина, главные роли в которой исполнили известные артисты республики, расскажет зрителям о событиях и жизненных ситуациях, которые происходят на автозаправочной станции. Здесь пересекаются пути огромного множества путников, каждый из которых приходит со своим жизненным багажом, своими проблемами или успехами, в разном настроении и с разной целью.
Главные роли в сериале исполнили исполняют актер ТГАТ им.Камала народный артист РТ Ильдус Ахметзянов, народный артист РТ Искандер Хайруллин, ведущий актер Альметьевского татарского государственного драматического театра Раушан Мухаметзянов и другие ведущие актеры республиканских театров.
Съемки проходили при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков, сообщает телеканал.
Режиссер Алмаз Акберов снял сериал по сценарию Алмаза Акберова и Альберта Шакирова.
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