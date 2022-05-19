ТНВ покажет мероприятия по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

ТНВ проведет трансляцию мероприятий, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Первым из них станет церемония установки памятного камня в фундамент Соборной мечети в Казани. Она пройдет 20 мая на месте бывшего парка аттракционов «Кырлай». Начало трансляции запланировано на 13.00 по Москве.

Основная праздничная программа, посвященная юбилею принятия ислама Волжской Булгарией, пройдет 21 мая в Болгаре. Для участия в ней приедут 1100 имамов из семи стран и 76 регионов России. Прямая трансляция мероприятия начнется в 11.00 мск.

Кроме того, 22 мая для своих зрителей ТНВ покажет концертную программу «Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулуга багышланган тантана». Начало эфира запланировано на 20.30 мск. Подробнее обо всех мероприятиях, посвященных 100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, вы можете узнать из сюжета ТНВ.

Накануне в Москве открылась выставка по случаю 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. На посвященном данному событию мероприятии выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Решением Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией отмечается на федеральном уровне. Организационный комитет возглавляет заместитель Премьер-министра Марат Хуснуллин. У нас пройдет очень много мероприятий. В прошлом году мы открыли воссозданный Собор Казанской иконы Божией Матери, в этом году будем закладывать Соборную мечеть», — отметил татарстанский лидер.