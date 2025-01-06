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Общество 6 января 2025 10:59

ТНВ организует прямую трансляцию рождественской службы

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ТНВ организует прямую трансляцию рождественской службы
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» будет организована прямая трансляция праздничного богослужения по случаю Рождества Христова. Служба состоится в соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря.

Божественную литургию возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Начнется трансляция в 23.50 по московскому времени.

Увидеть праздничное богослужение можно будет также на сайте телеканала и в его официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

#Рождество #тнв
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