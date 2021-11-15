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Общество
15 ноября 2021  17:42

ТНВ определил победительницу среди участников переписи, выигравшую робот-пылесос

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ТНВ определил победительницу среди участников переписи, выигравшую робот-пылесос

27-летняя Назлыгуль Файсханова из Ульяновска стала счастливой обладательницей робота-пылесоса, разыгрываемого телеканалом ТНВ среди участников Всероссийской переписи населения.

По словам девушки, робот-пылесос нужная вещь в хозяйстве, поэтому она очень рада, что стала победительницей конкурса. «Я — татарка и горжусь этим», — заявила девушка.

Напомним, конкурс стартовал 5 ноября. Всего в нем приняли участие 3849 человек. Чтобы побороться за главный приз участникам необходимо было подписаться на аккаунты @tvtnv и @newstnv, сделать репост этого поста к себе в сторис, отметив аккаунты из первого пункта, а также написать в комментариях к посту «участвую».

#Перепись-2021
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