ТНВ определил победительницу среди участников переписи, выигравшую робот-пылесос

27-летняя Назлыгуль Файсханова из Ульяновска стала счастливой обладательницей робота-пылесоса, разыгрываемого телеканалом ТНВ среди участников Всероссийской переписи населения.

По словам девушки, робот-пылесос нужная вещь в хозяйстве, поэтому она очень рада, что стала победительницей конкурса. «Я — татарка и горжусь этим», — заявила девушка.

Напомним, конкурс стартовал 5 ноября. Всего в нем приняли участие 3849 человек. Чтобы побороться за главный приз участникам необходимо было подписаться на аккаунты @tvtnv и @newstnv, сделать репост этого поста к себе в сторис, отметив аккаунты из первого пункта, а также написать в комментариях к посту «участвую».