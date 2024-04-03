Тлеющая сигарета стала причиной смертельного пожара в Бугульме

В Бугульме на пожаре в доме погиб мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Пожар случился на Краснослободской, огонь охватил частный бревенчатый дом.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали горение на площади 10 квадратных метров. Тело хозяина огнеборцы обнаружили в здании.

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.