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Тлеющая сигарета стала причиной смертельного пожара в Бугульме
В Бугульме на пожаре в доме погиб мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожар случился на Краснослободской, огонь охватил частный бревенчатый дом.
Прибывшие на место пожарные ликвидировали горение на площади 10 квадратных метров. Тело хозяина огнеборцы обнаружили в здании.
По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.
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