Древнее ткачество, артефакты и старинный храм: чем известен Алексеевский район Татарстана

В татарстанском селе Лебедино на территории Алексеевского района есть необычный глэмпинг на берегу Камы, также в районе находится самая старинная в республике фабрика художественного ткачества, музей с богатой коллекцией археологических находок и многие другие достопримечательности. Их журналисты смогли увидеть в ходе пресс-тура, который накануне по Алексеевскому району провел Госкомитет РТ по туризму. В том числе представителям СМИ рассказали о сохранившихся здесь объектах музейно-культурного наследия и о том, какие архитектурно-строительные изменения здесь ожидаются в ближайшие годы.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Глэмпинг на берегу реки насчитывает 11 домиков, что позволяет принять до 44 туристов. Среди лесов и полей здесь расположились шесть домов, построенные в стиле A-frame (форма такого дома напоминает букву «А». Иначе А-фрейм называют «дом-шалаш», «дом-палатка»), а также пять строений, выполненных в скандинавском стиле. Как рассказал руководитель глэмпинга Ильнур Гимадеев, в планах на этот год – благоустройство пляжа, а также строительство ресторана с летней верандой и банного комплекса.

Чаще сюда приезжают гости из Казани, но посещают комплекс также и жители Удмуртии, Чувашии, Марий-Эл, Ижевска, Екатеринбурга и Москвы.

База включает в себя множество направлений для отдыха, в основном спортивной направленности. Туристы могут взять напрокат лыжи, снегоходы, ватрушки и коньки. Для любителей экстрима предоставляется возможность прокатиться по замерзшей реке на банане, а после холодного дня – посетить баню-бочку. Неподалеку размещена конеферма, которая будет работать и в летнее время. Для развлечений в теплые дни гостям предлагается свой пляж с качелями в воде и квадроциклы.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Следующей остановкой пресс-тура стала фабрика художественного ткачества. Ей насчитывается 95 лет – это самое древнее предприятие по ткацкому мастерству в Татарстане. Здесь трудятся хранительницы редкого сегодня, но очень ценного ремесла. Из простых нитей и тканей они создают непохожие друг на друга узоры полотен. Работают рукодельницы на старинных деревянных ручных станках 1927 года, создавая на них узорные скатерти, полотенца и платья с использованием двух видов пряжи — хлопок и лен.

Всего на сегодня в ткацком цехе работает коллектив из шести женщин, общий стаж каждой насчитывается более 30 лет. Основной уклон в работе ведется на изучение музейных образцов и восстановление старинных узоров.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«У нас старые станки, можно сказать – раритет, и все в рабочем состоянии, - рассказала мастер фабрики Галина Кривкина. - Раньше общество ткачих в нашем поселке насчитывало около тысячи человек, почти все женское население занималось этим непростым делом. Мы делаем ткань в больших объемах, сейчас цель – сохранить ручное ткачество и натуральное производство. Мы стремимся создавать изделия и радовать одеждой женщин, добавлять уюта в дома».

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

За другой дверью расположился швейный цех, оснащенный импортным оборудованием, где специалисты создают спецовочные костюмы. Сувенирный салон богат разнообразным ассортиментом изделий, на полках можно увидеть постельные комплекты, гобеленовые покрывала, кухонные комплекты, халаты и многое другое, сделанное руками талантливых ткачих и искусных швей.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Экскурсионный маршрут не обошелся без посещения Алексеевского музея родного края, в котором представлена богатая коллекция археологических находок. Гордостью поселка считается вытесанная из камня голова, найденная в Татарстане. Это древнейшее скульптурное изображение человека, возраст артефакта – порядка четырех тысяч лет.

Среди экспонатов музея также представлены каменные орудия труда эпохи неолита и бронзы, фрагмент бивня мастодонта, мамонтов, рог бизона, монеты и украшения. Есть несколько интересных экспонатов, переданных в музей земляком Николаем Антоновым – это корабельная рында (судовой колокол) и календарь «Корабли Северодвинска 2015».

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Обширная экспозиция делится на временные блоки и знакомит посетителей с историей Алексеевского района от XVIII века до наших дней. Гостям предоставляется возможность послушать патефон 1940-х годов и ударить в колокол, уцелевший после разрушения в советские годы сельского храма.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Последней точкой маршрута стал собор Воскресения Христова, который располагается через дорогу от музея. Первый камень был заложен в 1996 году, а к 2002 была проделана большая работа по строительству, росписям и благоустройству культового сооружения. Высота храма внутри достигает 35 метров.

Для гостей в соборе проводятся мастер-классы по звонарству, для этого необходимо подняться на самый верх собора — в колокольню. Так, старший звонарь храма Леонид Лебедев продемонстрировал старинное искусство отбивания двенадцати колоколов. Звон разносится на все окраины поселка. По словам Лебедева, самый большой колокол весит три тонны.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Особым почитанием верующих пользуются хранящиеся в храме икона святителя Алексия Московского с частицей мощей и мощи Казанских святителей и двенадцати Оптинских старцев. В нижнем приделе храма святителя Алексия Московского отпевают усопших и крестят детей и взрослых полным погружением в баптистерии. Основные богослужения совершаются в верхнем храме каждый день.