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Древнее ткачество, артефакты и старинный храм: чем известен Алексеевский район Татарстана
В татарстанском селе Лебедино на территории Алексеевского района есть необычный глэмпинг на берегу Камы, также в районе находится самая старинная в республике фабрика художественного ткачества, музей с богатой коллекцией археологических находок и многие другие достопримечательности. Их журналисты смогли увидеть в ходе пресс-тура, который накануне по Алексеевскому району провел Госкомитет РТ по туризму. В том числе представителям СМИ рассказали о сохранившихся здесь объектах музейно-культурного наследия и о том, какие архитектурно-строительные изменения здесь ожидаются в ближайшие годы.
Глэмпинг на берегу реки насчитывает 11 домиков, что позволяет принять до 44 туристов. Среди лесов и полей здесь расположились шесть домов, построенные в стиле A-frame (форма такого дома напоминает букву «А». Иначе А-фрейм называют «дом-шалаш», «дом-палатка»), а также пять строений, выполненных в скандинавском стиле. Как рассказал руководитель глэмпинга Ильнур Гимадеев, в планах на этот год – благоустройство пляжа, а также строительство ресторана с летней верандой и банного комплекса.
Чаще сюда приезжают гости из Казани, но посещают комплекс также и жители Удмуртии, Чувашии, Марий-Эл, Ижевска, Екатеринбурга и Москвы.
База включает в себя множество направлений для отдыха, в основном спортивной направленности. Туристы могут взять напрокат лыжи, снегоходы, ватрушки и коньки. Для любителей экстрима предоставляется возможность прокатиться по замерзшей реке на банане, а после холодного дня – посетить баню-бочку. Неподалеку размещена конеферма, которая будет работать и в летнее время. Для развлечений в теплые дни гостям предлагается свой пляж с качелями в воде и квадроциклы.
Следующей остановкой пресс-тура стала фабрика художественного ткачества. Ей насчитывается 95 лет – это самое древнее предприятие по ткацкому мастерству в Татарстане. Здесь трудятся хранительницы редкого сегодня, но очень ценного ремесла. Из простых нитей и тканей они создают непохожие друг на друга узоры полотен. Работают рукодельницы на старинных деревянных ручных станках 1927 года, создавая на них узорные скатерти, полотенца и платья с использованием двух видов пряжи — хлопок и лен.
Всего на сегодня в ткацком цехе работает коллектив из шести женщин, общий стаж каждой насчитывается более 30 лет. Основной уклон в работе ведется на изучение музейных образцов и восстановление старинных узоров.
«У нас старые станки, можно сказать – раритет, и все в рабочем состоянии, - рассказала мастер фабрики Галина Кривкина. - Раньше общество ткачих в нашем поселке насчитывало около тысячи человек, почти все женское население занималось этим непростым делом. Мы делаем ткань в больших объемах, сейчас цель – сохранить ручное ткачество и натуральное производство. Мы стремимся создавать изделия и радовать одеждой женщин, добавлять уюта в дома».
За другой дверью расположился швейный цех, оснащенный импортным оборудованием, где специалисты создают спецовочные костюмы. Сувенирный салон богат разнообразным ассортиментом изделий, на полках можно увидеть постельные комплекты, гобеленовые покрывала, кухонные комплекты, халаты и многое другое, сделанное руками талантливых ткачих и искусных швей.
Экскурсионный маршрут не обошелся без посещения Алексеевского музея родного края, в котором представлена богатая коллекция археологических находок. Гордостью поселка считается вытесанная из камня голова, найденная в Татарстане. Это древнейшее скульптурное изображение человека, возраст артефакта – порядка четырех тысяч лет.
Среди экспонатов музея также представлены каменные орудия труда эпохи неолита и бронзы, фрагмент бивня мастодонта, мамонтов, рог бизона, монеты и украшения. Есть несколько интересных экспонатов, переданных в музей земляком Николаем Антоновым – это корабельная рында (судовой колокол) и календарь «Корабли Северодвинска 2015».
Обширная экспозиция делится на временные блоки и знакомит посетителей с историей Алексеевского района от XVIII века до наших дней. Гостям предоставляется возможность послушать патефон 1940-х годов и ударить в колокол, уцелевший после разрушения в советские годы сельского храма.
Последней точкой маршрута стал собор Воскресения Христова, который располагается через дорогу от музея. Первый камень был заложен в 1996 году, а к 2002 была проделана большая работа по строительству, росписям и благоустройству культового сооружения. Высота храма внутри достигает 35 метров.
Для гостей в соборе проводятся мастер-классы по звонарству, для этого необходимо подняться на самый верх собора — в колокольню. Так, старший звонарь храма Леонид Лебедев продемонстрировал старинное искусство отбивания двенадцати колоколов. Звон разносится на все окраины поселка. По словам Лебедева, самый большой колокол весит три тонны.
Особым почитанием верующих пользуются хранящиеся в храме икона святителя Алексия Московского с частицей мощей и мощи Казанских святителей и двенадцати Оптинских старцев. В нижнем приделе храма святителя Алексия Московского отпевают усопших и крестят детей и взрослых полным погружением в баптистерии. Основные богослужения совершаются в верхнем храме каждый день.
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