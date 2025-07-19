Ткачева выгнал «Авангард», а Крылов делает из «Куньлуня» топ-клуб: трансферный гид КХЛ

Эта неделя межсезонья КХЛ снова впечатлила болельщиков громкими новостями. Главное лицо последних дней - Владимир Ткачев и его потенциальный уход из «Авангарда». Об этой истории и других мощных новостях из мира трансферов лиги - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hawk.ru

А судьи кто? В Омске решили отказаться от Ткачева в угоду Буше

«Сложно осознавать, что в нашей стране желание иностранного тренера значит больше обещания руководителя клуба». Эти слова Владимира Ткачева вчера опубликовал в своем телеграм-канале агент нападающего Шуми Бабаев. И, наверное, для болельщиков «Авангарда» это было сродни ушата с холодной водой. Омскую команду покидает главная звезда, человек, вокруг которого клуб строил чуть ли не долгосрочную стратегию дальнейшего развития.

Ткачев был воистину лицом «Авангарда» последние три года. Свой воспитанник, одаренный технарь, еще и неоспоримый лидер атаки.

Сложно представить себе ситуацию, чтобы в омском клубе числились какие-то неприкасаемые хоккеисты. Однако Владимир Ткачев таковым был. Прошлым летом, когда нападающий порвал ахилл, еще не приехав на сборы, руководство «ястребов» не стало применять к нему санкции. Напротив, омичи всеми жестами показали, как Ткачев был им дорог. Хоккеисту сначала сохранили полную зарплату по действующему контракту. А чуть позже, когда по ходу сезона финансовый потолок вынудил руководство «Авангарда» отказаться от ряда дорогостоящих игроков, с Ткачевым просто переподписали соглашение до 2030 года. Тем самым, растянув его зарплату на долгий срок.

Форвард достойно смотрелся в минувшем плей-офф и был, безусловно, заметной фигурой в составе омичей. Тем не менее, главный тренер «Авангарда» Ги Буше посчитал нужным отказаться от услуг Ткачева в предстоящем сезоне. Причем, судя по информации авторитетных источников, сделал это чуть ли не в ультимативной форме перед руководством: «Мол, либо я остаюсь в команде, либо Ткачев».

Ги Буше еще в период работы в НХЛ прославился своим эксцентричным характером. Бросался клюшками на лед, лез драться с игроками соперника, да и в собственной раздевалке мог крушить и метать. Возможно, боссы «Авангарда» никогда бы не пошли на уступки Буше, если бы не феноменальный прошлый сезон. Всего за пару месяцев тренер не только поднял команду со дна «Востока», но и сделал ее в моменте чуть ли не сильнейшей в плей-офф. Пройди «Авангард» в четвертьфинале «Локомотив», и Кубок Гагарина мог бы с легкостью отправиться в конце мая в Омск. Поэтому между Буше и Ткачевым в «Авангарде» сделали выбор в пользу североамериканского наставника.

«К сожалению, в текущей ситуации с потолком зарплат иногда приходится принимать непопулярные решения, — заявил он. — Для построения коллектива, который способен бороться за Кубок Гагарина, необходимо усиление многих позиций, в том числе оси центральных нападающих и обороны. Контракт Владимира сковывает нас и не оставляет маневров для иных действий», – опубликовала вчера заявление Германа Чистякова (генерального директора «Авангарда») пресс-служба омичей.

Оправдает ли себя решение отказаться от Ткачева – покажет только сезон. Но, кажется, что уже сейчас Буше поставил все на зеро в вопросе Кубка Гагарина. «Авангард» и так усилился довольно мощно этим летом, а с уходом Ткачева у омичей вновь развяжутся руки на трансферном рынке. «Ястребы» рассчитывают привезти в ближайший месяц еще как минимум двоих качественных игроков из Северной Америки.

А что с Ткачевым? Без клуба он точно не останется. Мастерство и опыт нападающего – его лучшее резюме. Очередь из топ-клубов Востока и Запада уже выстраивается за звездного российского форварда.

Крылов делает из «Куньлуня» претендента на Кубок Гагарина?

Безумно интересно смотреть за тем, с какими планами Наполеона собирается заходить в новый сезон «Куньлунь». Мытищинские китайцы в июле сменили прописку – перебрались в Санкт-Петербург. И не абы куда, а на новенькую красавицу «СКА-Арену». Да, на самом большом хоккейном стадионе в мире в сезоне 2025-26 будет играть именно «Куньлунь». СКА снова пропишется в родном и до боли знакомом «Ледовом».

Забавно, что китайская команда до сих пор не объявила в своих социальных сетях о новом руководстве во главе с Александром Крыловым. Хотя факт это давно свершившийся, что и подтвердил президент КХЛ Алексей Морозов на недавнем суперфинале хоккея 3х3.

Крылов твердо намерен сбросить с «Куньлуня» бремя аутсайдера и неудачника Западной конференции. В клуб поступили значительные инвестиции, и об этом даже говорит элементарно переезд на «СКА-Арену». Напомним, сам СКА на стадионе играть отказался по причине слишком дорогой аренды. Болельщики «армейцев» с Невы уже, наверное, начинают скучать по временам Романа Ротенберга в клубе. При нем бы такого точно не было.

Помимо новой арены, «Куньлунь» собирается существенно усилить состав. И речь в данном случае не о североамериканцах, не сумевших построить нормальной карьеры в НХЛ, а о звездах нашего чемпионата. Только за эту неделю в СМИ фигурировали новости о вероятном приглашении в «Куньлунь» Джошуа Ливо и Николая Голдобина.

Первый – стал по итогам прошлого регулярного чемпионата КХЛ лучшим снайпером лиги с 49 шайбами, превзойдя достижение самого Сергея Мозякина. Правда, в плей-офф за «Салават Юлаев» форвард проявил себя уже не так ярко.

Второй – недавний лидер «Спартака» и один из системообразующих элементов атаки команды. Голдобин после не самого удачного периода выступления за «Металлург», казалось, перезапустил карьеру в стане «красно-белых» в первый сезон. Но во второй год у нападающего неоднократно возникали разногласия как с тренерским штабом, так и руководством клуба. Поэтому к этому часу отъезд Голдобина из «Спартака» вполне вероятен.

Два года назад Николай переезжал в Москву во многом из-за усталости от жизни в провинции, в уральской глубинке (Магнитогорске). У нападающего молодая жена и к тому же совсем маленькая дочка, поэтому вряд ли Голдобин согласиться отчалить куда-то за пределы столицы или Петербурга. Амбициозный и денежный «Куньлунь» для форварда вполне себе приемлемый вариант.

Сага о Кравцове и «Тракторе» продолжается

Еще один хоккеист, который сейчас не в ладах со своим клубом – нападающий «Трактора» Виталий Кравцов. Этим летом челябинцы были готовы дать новый двухлетний контракт форварду с зарплатой около 60 млн рублей в год. Однако Кравцов предложение уральцев отклонил, по причине того, что не желает работать дальше под руководством тренера Бенуа Гру.

Приоритетный вариант для хоккеиста – сотрудничество с Анваром Гатиятулиным, человеком, который по сути явил КХЛ такого игрока как Виталий Кравцов. Наставник «Ак Барса» был бы явно не прочь обзавестись талантливым форвардом с учетом нехватки крайнего нападающего в первом звене. Но просто так в стан конкурента по Восточной конференции «Трактор» своего игрока не отпустит. Да и денег на контракт Кравцову у «Ак Барса» элементарно нет. Под потолком зарплат у казанцев сейчас приблизительно 48 млн рублей.

Где окажется Кравцов в будущем сезоне – вопрос актуальный. Александр Черных, агент игрока, утверждает, что Виталий готов проявить себя в НХЛ. Верится в это смутно, так как нападающий уже два раза ездил в Северную Америку. Ни в «Нью-Йорк Рейнджерс», ни в «Ванкувере» дела у Кравцова не сложились хорошо. А с таким неуступчивым характером и третья командировка в НХЛ, вероятно, будет неудачной.

Остается лишь ждать конца развязки этой истории. В лице «Трактора» у Кравцова, конечно, есть тыл. Но не долог тот час, когда и челябинцы пересмотрят свои условия. Через пару недель уральцы могут не дать Виталию обещанные 60 млн, не став ждать решения игрока и купив за это время еще какого-нибудь хоккеиста в состав. Потолок зарплат в КХЛ – штука жестокая.