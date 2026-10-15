Ткачев — об игре «Металлурга» без Разина: «Ничего не меняем, играем как играли»

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Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Форвард забросил победную шайбу и отдал результативную передачу, а после игры ответил на вопросы о ситуации в команде после отстранения Андрея Разина.

«Соперник хороший. Нам пришлось потерпеть. Моменты у них были, но наш вратарь сыграл хорошо. Забили гол — и едем домой», — сказал Ткачев.

Говоря о физическом состоянии команды, форвард отметил сложности с логистикой: «Думаю, да: выполнили то, что от нас просили. Перелёт был тяжелым, добирались до Минска непросто, и времени на восстановление было мало. Мы поздно прилетели, поэтому времени на восстановление было мало».

Отдельно Ткачёв прокомментировал нейтрализацию большинства соперника, которое считается лучшим в лиге. «Мы играем по своей системе. Есть игроки, которые её выполняют, и тренерский штаб, отвечающий за меньшинство. Ничего не меняем и ни под кого не подстраиваемся — играем в свой хоккей. Были удаления, которых можно было избежать. Но ничего страшного: ребята отработали, молодцы», — добавил он.

Ключевым стал вопрос об изменениях в игре команды после отстранения Разина. «Пока ничего не меняем. Играем так, как играли», — коротко ответил Ткачёв. На уточняющий вопрос о том, повлияло ли это на атмосферу в команде, форвард предпочёл не отвечать:

«Извините. Давайте следующий вопрос».

О предстоящем матче с «Автомобилистом» нападающий сказал: «Пока нет. Сейчас отдохнём, доберёмся до дома. Думаю, через пару дней начнём готовиться».

Напомним, что Разин был отстранён от работы с командой 6 октября после конфликта с игроками. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьёв. Несмотря на кадровые изменения, «Металлург» продолжает лидировать в Восточной конференции.