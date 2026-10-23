Тихоновский полигон «Татнефти» стал новым центром инженерных инноваций

Фото: пресс-служба "Татнефти"

«Татнефть» создает передовую научно-производственную площадку Высшей школы нефти. Ключевой особенностью комплекса является объединение образования, фундаментальной науки и реального производства.

Тихоновский полигон «Татнефти» объединил на одной площадке инженерные разработки, высокоточное производство и подготовку будущих специалистов. Центр инженерных инноваций располагает оборудованием для 3D-печати металлами и полимерами, реверс-инжиниринга и механообработки. До конца 2026 года его планируют полностью оснастить, сообщает газета «Нефтяные вести».

Фото: пресс-служба "Татнефти"

Главная особенность полигона – возможность пройти весь путь от цифровой 3D-модели до готового изделия. Для этого здесь используют современные технологии проектирования, аддитивного производства и высокоточной обработки материалов.

В Центре аддитивного производства установлены 3D-принтеры отечественного производства. Они позволяют создавать сложные детали из металлов и полимеров с помощью послойного производства и наплавки металла. Одна из установок предназначена не только для изготовления деталей сложной геометрии, но и для восстановления изношенных поверхностей. Ее центру подарил Раис Татарстана Рустам Минниханов, который ранее посетил Тихоновский полигон.

Фото: пресс-служба "Татнефти"

«В центре установлены уникальные 3D-принтеры отечественного производства. Один из них позволяет послойно выращивать любые детали с последующим сбором и повторной эксплуатацией нерасплавленного порошка. Это повышает эффективность использования сырья и сокращает объем отходов. Среди перспективных направлений производства замкнутого цикла – переработка металлической стружки и ее потенциальное вовлечение в повторное использование», – рассказал руководитель центра опытного производства Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти» (ВШН) Олег Мастицкий.

Фото: пресс-служба "Татнефти"

Еще одно направление работы полигона – реверс-инжиниринг, то есть исследование существующих изделий для создания усовершенствованных аналогов. На примере узлов нефтепромыслового оборудования специалисты продемонстрировали, как современные методы проектирования и расчетов помогают сохранять необходимые прочностные характеристики деталей и одновременно снижать их массу. В отдельных случаях ее удается уменьшить почти в два раза.

«Мы должны быть на шаг впереди. Наши специалисты исследуют существующие изделия и создают усовершенствованные аналоги для машиностроения и нефтегазовой отрасли», – отметил генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

Фото: пресс-служба "Татнефти"

Полигон также связывает производственные задачи с научными исследованиями и образованием. Студенты ВШН работают на современном оборудовании и участвуют в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Это позволяет знакомить будущих инженеров с технологиями, которые применяются при разработке и изготовлении деталей для промышленности.