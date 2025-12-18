Тихонов считает, что у российских лыжников есть возможность побороться за медали на ОИ-26

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что у российских лыжников есть шансы побороться за медали на ОИ-2026, несмотря что времени на подготовку осталось мало.

«Было много проблем с сервисом и инвентарем, сложно приходилось последние годы. Но еще есть несколько месяцев подойти к Олимпиаде, чтобы побороться за медали, Коростелев (Савелий) и Непряева (Дарья) могут это сделать. Перерыв был огромный, но у Елены Вяльбе и тренеров достаточно опыта, чтобы подвести спортсменов к Играм. Времени на подготовку мало, но шансы есть», – приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Савелий Коростелев и Дарья Непряева на третьем этапе Кубка мира в Давосе получили квоты для участия на Зимней Олимпиаде в Италии.

Непряева заняла 39 место в спринте и 20‑е – в «разделке», Коростелев стал 52‑м в спринте и 25‑м в гонке с раздельным стартом.