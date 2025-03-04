Тихонов поздравил программу «Время героев» с годовщиной: Мы прошли интенсивную подготовку

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За этот год программа «Время героев» объединила участников, превратив их в настоящих друзей и братьев. Об этом заявил замполпреда Президента в ПФО Александр Тихонов, поздравляя программу с первой годовщиной.

«За этот год программа "Время героев" объединила нас, участников. Мы стали настоящими друзьями, братьями. Между нами нет разницы в возрасте, воинской должности, как до этого в офицерской службе», – отметил он.

Тихонов добавил, что за минувшие 12 месяцев участники прошли интенсивную подготовку по ключевым направлениям государственного и муниципального управления, экономики, проектного менеджмента и лидерства, изучили лучшие практики управления в условиях современных вызовов, включая цифровизацию, импортозамещение и развитие человеческого капитала.

«Благодаря программе "Время героев" у нас есть возможность рука об руку работать с такими наставниками, как мой: я благодарен полпреду Президента России в ПФО Игорю Анатольевичу Комарову, который помогал мне в ходе стажировки, что позволило в дальнейшем определить интересующее направление государственной гражданской службы. Благодарю организаторов за высокий уровень подготовки программы, за привлечение лучших экспертов и за создание условий для нашего эффективного обучения и развития», – сказал Тихонов.

В завершении он пожелал участникам программы «Время героев» дальнейших успехов в учебе, работе и служении Отечеству.