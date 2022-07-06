Тихонов о норвежских лыжниках: «Развратники и пьяницы! Пусть заткнут язык в одно место»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Международной федерации лыжных гонок (FIS) продлить отстранение российских спортсменов до конца летнего сезона 2022.

«Если продлили отстранение, значит нас уважают. Могу сказать, что из международной федерации нужно убрать всех норвежцев, это сто процентов. Они развратники и пьяницы, пусть сидят и заткнут свой язык в одно место. На сегодняшний день они вешают портрет Александра Большунова для мотивации, но я им сказал, что надо вешать портрет Владимира Путина. В конце сентября это все закончится, они придут на поклон», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru

FIS не исключает, что это не последнее исключение спортсменов из России. Федерация может вернуться к этому вопросу осенью, в зависимости от развития событий на Украине.