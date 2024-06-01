«Тихие горы» — это открытие Камы для всех: в Менделеевске откроют новый пляж

Сегодня, в Международный день защиты детей, в Менделеевске состоится открытие пляжа «Тихие горы». Разработчиком выступило казанское бюро «АрхДесант».

«Самое важное для нас — возможность создать первый благоустроенный выход к воде для горожан. Из-за крутого берега и плотной прибрежной полосы река в Менделеевске так близко к жителям и так недоступна для них одновременно. Хорошо, что этот выход к большой воде получилось сделать. Пляж „Тихие горы“ — это открытие Камы для всех», — рассказала «Татар-информу» руководитель бюро «АрхДесант» Дарья Климова.

Для архитектуры набережной разработчики выбрали теплый лиловый оттенок — это цвет рассвета, который окрашивает город по утрам.

Территорию очистили от зарослей и разнообразили ландшафт. Здесь посадили, в частности, ивы, сосны, черемухи, барбарисы и шалфей.

На пляже появилась детская площадка, зона воркаута и волейбольное поле. Под перголой размещена зона фудкорта, а недалеко поставили павильоны с кафе и прокатом. Также на пляже теперь есть раздевалки с душем, туалет и парковка.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что парк «Камашево» в Менделеевске ждет «деликатное» благоустройство.