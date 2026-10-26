Титульные бои и международные победы: в Казани подвели итоги TATFIGHT-12

Фото: филиал Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан

На площадке казанского культурно-развлекательного комплекса «Пирамида» прошел международный турнир TATFIGHT-12 . Масштабное спортивно-светское событие, организованное Международной профессиональной бойцовской лигой «ТАТФАЙТ», Российским союзом боевых искусств (РСБИ) и Министерством спорта Республики Татарстан, объединило под одной крышей 10 профессиональных поединков, музыкально-театральное шоу с живым звуком от группы «Полнолуние» и лазерный перформанс. Программа вечера охватила сразу шесть жестких дисциплин: ММА, киокусинкай, рукопашный бой, кикбоксинг, муай-тай и всестилевое каратэ.

Среди почетных гостей турнира присутствовали основатель Международной профессиональной бойцовской лиги «ТАТФАЙТ», председатель Союза общественных деятелей Республики Татарстан Александр Даренков, президент Международной и Всероссийской федераций всестилевого каратэ Рамиль Габбасов, президент филиала Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан, ректор Болгарской исламской академии Фархат Хуснутдинов, министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин, депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев, заместитель министра спорта РТ Алмаз Хусаинов, а также участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, представители бизнеса и общественные деятели.

Центральным событием турнира стал титульный поединок по всестилевому каратэ за вакантный чемпионский пояс Международной лиги ALL STYLE PRO. Обладателем почетного титула стал представитель Татарстана – Никита Платцев из Верхнего Услона, который уверенно одолел многократного чемпиона Чувашии – Никиту Козина из Чебоксар. По словам исполнительного директора РСБИ Рамиля Габбасова, уже в следующем году Платцеву предстоит защищать завоеванный пояс от более опытного и титулованного соперника.

Громкой победой татарстанской школы единоборств завершился главный бой в дисциплине муай-тай. Казанский мастер спорта международного класса, чемпион мира и Европы Шариф Мазориев нанес поражение двукратному чемпиону Бразилии и обладателю мировых титулов Виктору Хьюго Нуньесу. В секции кикбоксинга самым ярким моментом стало выступление мастера спорта Арсена Алипяна из Еревана, который отправил в нокаут серебряного призера Кубка России – уфимца Вильдана Давлетова. Еще в одном зрелищном противостоянии кикбоксеров Павел Поздняков из Бугульмы взял верх над мастером спорта из Уфы Эриком Сафиным.

Особое значение турнир имел для представителей киокусинкай каратэ, которое в этом году отмечает 50-летний юбилей развития в Республике Татарстан. Как отметил основатель лиги «ТАТФАЙТ» Александр Даренков, татарстанские бойцы триумфально выступили против соперников из Казахстана, включая спортсменов мирового уровня. В частности, казанский мастер спорта Артур Сиразетдинов в экстра-раунде вырвал победу у чемпиона мира Максата Искакова, а чемпионка России Варвара Мурашкина победила чемпионку мира и трехкратную чемпионку Азии Нургуль Сапарову из Астаны. Кроме того, в этой же дисциплине петербуржец Иван Опря досрочно выиграл у казахстанского чемпиона Сагыныша Ибраева.

В принципиальном дерби двух клубов ММА Тимур Хайрутдинов (Su-fight Academy) одолел чемпиона Татарстана Алмаза Искандерова («Биек Тау»). В кикбоксинге Максим Андреев из Тихорецка решением судей победил нижнекамца Константина Скрицкого. Единственное поражение казанским спортсменам принес рукопашный бой, где обладатель Кубка России Ильшат Гарипов уступил челябинскому мастеру спорта Рустаму Шарипову.

Победители профессиональных боев получили дипломы Международного профессионального турнира TATFIGHT-12, ценные призы и денежное вознаграждение. Проигравшие бойцы получили сертификаты участников турнира.

Фото: филиал Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан.