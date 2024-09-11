Титул «Татар кызы-2024» получила Алсу Байгильдина из Оренбурга

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В городе Пензе завершился финал Международного конкурса «Татар кызы-2024». Обладательницей титула «Татар кызы-2024» стала Алсу Байгильдина из Оренбурга.

В финале состязались несколько девушек. Среди них — главный редактор журнала «Ялкын» Энже Габдуллина. Она победила в номинации «Самая находчивая».

В финале «Татар кызы-2024» участвовали Ангелина Батыркаева (Пермь), Фаиза Бадриева (Москва), Алсу Байгильдина (Оренбург), Энже Габдуллина (Татарстан), Асия Галивеева (Кыргызстан), Алсу Давлетшина (Башкортстан), Ленара Закирова (Узбекистан), Диляра Юсупова (Санкт-Петербург), Фарзана Махмутова (Самара), Василя Насретдинова (Казахстан), Алсу Сайфуллина (Пенза), Лилия Сайдуллина (Тюмень).

Кроме того, Юлия Бараева из Ростова и Ильнара Ахатова из Кирова на предыдущем этапе были удостоены специального приза, что дало им право принять участие в финале вне конкурса.

Алена Низамова