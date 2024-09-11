Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Титул «Татар кызы-2024» получила Алсу Байгильдина из Оренбурга
В городе Пензе завершился финал Международного конкурса «Татар кызы-2024». Обладательницей титула «Татар кызы-2024» стала Алсу Байгильдина из Оренбурга.
В финале состязались несколько девушек. Среди них — главный редактор журнала «Ялкын» Энже Габдуллина. Она победила в номинации «Самая находчивая».
В финале «Татар кызы-2024» участвовали Ангелина Батыркаева (Пермь), Фаиза Бадриева (Москва), Алсу Байгильдина (Оренбург), Энже Габдуллина (Татарстан), Асия Галивеева (Кыргызстан), Алсу Давлетшина (Башкортстан), Ленара Закирова (Узбекистан), Диляра Юсупова (Санкт-Петербург), Фарзана Махмутова (Самара), Василя Насретдинова (Казахстан), Алсу Сайфуллина (Пенза), Лилия Сайдуллина (Тюмень).
Кроме того, Юлия Бараева из Ростова и Ильнара Ахатова из Кирова на предыдущем этапе были удостоены специального приза, что дало им право принять участие в финале вне конкурса.
Алена Низамова
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»